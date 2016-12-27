27 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Bakalım burcunuza göre bugün sizleri ne gibi sürprizler bekliyor?

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Gün içinde farklı konulara ilginiz kayabilir. Kendinizi geliştirmek için planlar yapabilirsiniz. Kişisel konularda mücadelenizi ortaya koyabileceksiniz. Yabancılarla ilgili konular sizi meşgul edebilir. Gün içindeki karışıklıklar nedeniyle zorlanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda dikkatinizi toplamalısınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün ortaklı konularda yeni koşullar meydana gelebilir. Sorumlu olduğunuz işlerdeki sonlanmalar sizi endişelendirebilir. Mücadelesini verdiğiniz konularda destekler alabilirsiniz. Finansal konularda karışıklıklar olabilir. Duygusal yönden kendinizi sıkıntıda hissedebilirsiniz. Borç alacak konularında daha çok gayret göstermek durumundasınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Gün içinde organize etmiş olduğunuz işlerdeki değişiklikler karşısında hızlı kararlar almanız gerekebilir. Ticari konularda karışıklıklar olabilir. Eşinizle ilgili konularda uyum içinde davranmanızda fayda var. Bazı işlerinizi sonlandırmak durumunda kalabilirsiniz. Gün içinde kendinizi göstermek için çaba sarf etmeniz gerekebilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Çalışma hayatınızda sizi sıkıştıran olaylar değişeme neden olabilir. Yaşadığınız olaylardaki farkındalığınız işlerin daha kolay akmasını sağlayabilir. Sorumlu olduğunuz konular tamamlanabilir. Sizi yoran konularla ilgili değişiklikler kararlarınızı etkileyebilir. Kişisel konularda mücadele verebilirsiniz. Teknik konularda gözden kaçan durumlar olabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün hayatınızda farklı konulara yönlenmek isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizi, yeteneklerinizi dikkatli biçimde ortaya koymalısınız. Gün içindeki değişiklikler sizi yorabilir. Aşkta önem verdiğiniz konular gündeme gelebilir. Sorumlu olduğunuz konuları fazla zorlamamanızda fayda var. Zevk aldığınız işlere zaman ayırabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Evde teknik konular gündeme gelebilir. Kardeşlerinize zaman ayırabilirsiniz. Gün içinde yaptığınız planlardaki değişiklikler sizi strese sokabilir. Ailenizle ilgili işlerin sizi kısıtladığını düşünebilirsiniz. Yeni konulara başlamakta zorlanabilirsiniz. Kendinize güvenmeniz gereken bir gündesiniz. Kişisel konularla daha fazla ilgilenebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün işlerinizde kendinizi dağınık hissedebilirsiniz. Biten işleri tekrardan düzenlemek ve değiştirmek yorucu bir hal alabilir. Yakın çevrenizdeki farklı olaylar ilginizi çekebilir. Yeni haberler alabilirsiniz. Gün içinde alınan kararlar, ilerleyen zamanlarda değişim gösterebilir. Bu bakımdan ticari görüşmelerde net kararlar almak doğru olmayabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Gün içinde riskli görünen işler, masraflar gündeme gelebilir. Parasal kaynaklarınızdaki değişkenlik kafanızı kurcalayabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz. İşlerinizdeki sıkışmalar gündeminizi etkileyebilir. Organizasyonunu yaptığınız işlerden feragat etmek durumunda kalabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün kişisel olarak önem verdiğiniz işlerdeki değişiklikler keyfinizi kaçırabilir. Yeni başladığınız işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Kişisel konularda mücadele edeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi daha fazla ortaya koymak isteyebilirsiniz. İkili ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Farklı şeyler yapma isteği içinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı sorumlu olduğunuz konularda bitişler olabilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Göremediğiniz durumlardan dolayı belirsizlik yaşayabilirsiniz. Planladığınız konulardaki değişimler nedeniyle bazı işlerinizi sonlandırmak durumunda kalabilirsiniz. Sosyal konularla ilgilenmek sizi rahatlatabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gelecek beklentilerinizle ilgili konulara yeni bir bakış açısı katabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerdeki aksamalar keyfinizi kaçırabilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Kendi gücünüzü elinize almanız gidişatı değiştirebilir. Ticari konularda dikkatli olmalısınız. Kardeşlerinize zaman ayırın.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

İş hayatınızda sorumluluklarınızdaki artış sizi yorabilir. Hedeflerinize ulaşmak için yaşanan olayları kabullenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde değişimler gerçekleşebilir. Teknik konularda dikkatli olmalısınız. Kişisel gücünüzü ortaya koymaktan çekinmeyin. Ticari anlaşmalarda riskli kararlardan kaçınmalısınız. Sıkışıklıklar sizi yıldırmasın.