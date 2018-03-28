28 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün 12:54’den 17:30’a kadar Ay boşlukta. Çalışma ve iş konuları bugün sizi zorlayacak. İşle ilgili konularda ertelemeler ve sürtüşmeler yaşanabilir. Bazı randevularınız iptal olabilir. Öğleden sonra 4’e kadar sıkıntılı süreçlerle uğraşabilirsiniz. Öğleden sonra ise gün içindeki konuşmaların ve gelişmelerin üzerinde düşünebilirsiniz. Olayları gereğinden fazla kritik etme eğiliminde olabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün 12:54’den 17:30’a kadar Ay boşlukta. Bugün eğlenip, keyifleriniz için para harcamak isteyebilirsiniz. Ancak akşama kadar yaptığınız planların çoğunda aksaklıklar yaşanabilir. Kendinizi akşama doğru iyice bıkmış hissedebilirsiniz. Nihayet işlerinizi biraz yoluna koyduğunuzda dışarıda bir eğlence yerine evde sakin ve romantik bir yemek size daha güzel bir seçenek olarak gelebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün 12:54’den 17:30’a kadar Ay boşlukta. Emlak ve güven konularıyla meşgul olabilirsiniz. Geleceğinizle ilgili sağlam yatırımlar yapmak isteyebilirsiniz. Ancak bugün yeni girişimlerde bulunmak iyi sonuçlar vermeyebilir. Bugün daha çok başladığınız işleri bitirmeye çalışmalısınız. Gün içinde sizi yoracak olaylar meydana gelebilir. Bu yüzden akşamınızı evinizde geçirmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün 12:54’den 17:30’a kadar Ay boşlukta. İletişim ve kardeşler konularında hareketlilik yaşayabilirsiniz. Bugün özellikle iletişim konularında yoğunluk olabilir. Pek çok telefon görüşmesi ve yazışma yapmanız mümkün. Pek çok kişiyle ilgili ilginç haberler duymanız mümkün. Bu haberlerin bazılarının doğru olmayabileceğini unutmamalısınız. Yine bugün kardeşlerinizle de görüşmeniz mümkün.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün 12:54’den 17:30’a kadar Ay boşlukta. Para ve harcama konuları ön planda olabilir. Paranızla ilgili tüm imkânlarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Başlamak istediğiniz bazı projelerinizin maddi temellerini belirlemek isteyebilirsiniz. Ancak yeni adımlarınızı bugün atmamanızda fayda var. Bugün elinizdeki işleri bitirmeli ve harcama yapmamaya dikkat etmelisiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün 12:54’den 17:30’a kadar Ay boşlukta. Hassas olduğunuz bazı kişisel konular bugün öne çıkabilir. Bu konularla ilgili yaşayacağınız gelişmeler sizi bazı değişiklikler yapmaya yönlendirebilir. Bu değişiklikleri bir süredir düşünüyor ve istiyor olabilirsiniz. Ancak ayın boşlukta olması gün içinde bazı zorluklar yaratacaktır. Bu yüzden öğleden sonra beşe kadar yeni başlangıçlar yapmamalısınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün 12:54’den 17:30’a kadar Ay boşlukta. Günün ilk saatleri iş ve iş çevrenizle ilgili konularla meşgul olabilirsiniz. İş çevrenizden sizi destekleyenler veya işle ilgili beklediğiniz bir para bugün sizi yoracak şekilde gecikebilir. Yeni bir projeye başlamaktansa elinizdeki işleri tamamlamaya çalışmalısınız. Çünkü akşamüzeri olaylar sizin kontrolünüzden tamamen çıkacağı için elinizi çabuk tutmalısınız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün 12:54’den 17:30’a kadar Ay boşlukta. Güne başlarken bir parça endişeli ve huzursuz olabilirsiniz. Gün içinde yaşayacağınız aksiliklerde bu duygularınızı besleyebilir. Ancak akşamüzeri üzerinizdeki sıkıntılı hava dağılacak. Arkadaşlar ve sosyal gruplar konularında hareketlilik yaşayabilirsiniz. Şimdiye kadar uzaktan ilgilendiğiniz ancak katılamadığınız sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün 12:54’den 17:30’a kadar Ay boşlukta. İş ve işe dair hedeflere odaklı olabilirsiniz. Bugün işinizle ilgili öne çıkmak ve bir başarıya imza atmak için uğraşabilirsiniz. Ancak bürokratik işlemler ve üstleriniz ile ilgili gelişmeler sizi oldukça yavaşlatabilir. Ayın boşlukta olması pek çok gecikmeye ve sürtüşmeye sebep olur. Bu yüzden elinizdeki işleri bir an önce tamamlamalı ve tartışmalardan uzak durmalısınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün 12:54’den 17:30’a kadar Ay boşlukta. Sorumluluklarınız ve işinizle ilgili konulara odaklısınız. Bu konularda da gün içinde sabırlı ve akılcı davranma eğiliminde olacaksınız. Ancak akşamüzeri yavaş yavaş yeni yerler görmek, ufkunuzu genişletmek konularıyla meşgul olabilirsiniz. Sizi yenileyecek düşünceler üzerinde kafa yormak ve bu konularda sohbet edebileceğiniz kişilerle tanışmak isteyebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün 12:54’den 17:30’a kadar Ay boşlukta. Uzaklara gitme hayalleriyle güne başlayabilirsiniz. Felsefe ve inanç konularıyla ilgilenmek hatta araştırma yapmayı bile düşünebilirsiniz. Ancak ayın boşlukta olmasından dolayı oluşan gergin ve sorunlu hava akşama doğru sizi de etkisi altına alacak. Ortaklar ve banka konularındaki gelişmeler sizi endişeye sürükleyebilir, ani ve ters tepkiler vermenize neden olabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün 12:54’den 17:30’a kadar Ay boşlukta. Duygusal anlamda gergin ve endişeli olabilirsiniz. Gün içinde ortak paralar ve ortaklar konularında gelişmeler olabilir. Bu konularda yaşanan sürtüşmeler canınızı sıkabilir. Tepkisel davranmak yerine akılcı ve açık davranışlar hem sizi hem de yakınlarınızı rahatlatacaktır. Eğer aşırı tepkiler verirseniz başta eşiniz olmak üzere pek çok kişiyle aranız bozulabilir.