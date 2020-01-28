28 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Günün ilk saatlerinde bazı olayların sonuçlarını net olarak kestiremeseniz de ilerleyen saatlerde her şey kesinlik kazanacak. Ne yapacağınızı iyi düşünüp öyle hareket edin.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bir seyahate çıkma planınız varsa bunu biraz erteleyin ve kendinize düşünmek için zaman tanıyın. Şu anda çok heyecanlı olabilirsiniz ancak biraz daha araştırma yapmanızda fayda olacaktır.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Sağlığınıza ve beslenmenize dikkat etmeye başlayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Öncelikleriniz değişiyor ve hayatınızı bu şekilde düzenlemek istiyorsunuz. Değişen beslenme alışkanlıklarınız ailenizin de bilinçlenmesini sağlayacak.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Ortada bir söylenti var ve bunun nereden çıktığını öğrenmek istiyorsunuz. Yapmanız gereken şey bu söylentiyi çıkaran kişiye gidip detayları öğrenmek.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Geçtiğimiz günlerde karşılaştığınız kişiye karşı olan duygularınızı kafanızda netleştirdiğinizi düşünüyordunuz fakat bugün kafanızı karıştıracak yeni olaylar yaşayabilirsiniz. Endişeye kapılıp yanlış fikirler edinmemeye çalışın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Arkadaşlarınızın davranışlarının altında neler yattığını sezebildiğiniz bir gün. Bunu yapabilmeniz de onları daha iyi anlamanıza yardımcı oluyor. Böylelikle anlamsız tartışmalardan uzak duruyorsunuz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bütçe planlaması konusunda işlerin kontrolünüzden çıktığını hissediyor olabilirsiniz. Giderlerinizi not etmeniz daha rahat bir ay geçirmenize yardımcı olabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Uzun zamandır beklediğiniz kişi bugün sonunda karşınıza çıkacak. Daha iyisi karşıma çıkar mı diye düşünmenize gerek yok çünkü bu kişiyle çok güzel bir uyum yakalayacaksınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Emek harcamadan bir şeyler elde etmenin imkansız olduğunu anlamanız gerekli. Ancak zaman zaman karşınıza fırsatlar çıkabilir ve ne kadar şanslı olduğunuzu anlayabilirsiniz. Bugün de şanslı günlerinizden!

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Aranıza mesafe girdiğini hissettiğiniz insanlar olabilir. Bu konuda endişelenmenizi gerektirecek hiçbir şey yok. Zaman içinde sadece gerçek arkadaşlarınızın yanınızda kaldığını göreceksiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Çalışma arkadaşlarınıza daha saygılı davranmanız gerekiyor. Negatif tavırlar sergilemeniz ortamın enerjisini ve insanların üretkenliğini kötü etkileyecektir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Sizi rahat hissettirse bile eski alışkanlıklarınızdan kurtulmaya çalışmanız gerekli. Size yararı olmayan bu davranışlarınızdan uzaklaşmak için bir yol bulmalısınız.