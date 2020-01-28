28 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Günün ilk saatlerinde bazı olayların sonuçlarını net olarak kestiremeseniz de ilerleyen saatlerde her şey kesinlik kazanacak. Ne yapacağınızı iyi düşünüp öyle hareket edin.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Bir seyahate çıkma planınız varsa bunu biraz erteleyin ve kendinize düşünmek için zaman tanıyın. Şu anda çok heyecanlı olabilirsiniz ancak biraz daha araştırma yapmanızda fayda olacaktır.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Sağlığınıza ve beslenmenize dikkat etmeye başlayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Öncelikleriniz değişiyor ve hayatınızı bu şekilde düzenlemek istiyorsunuz. Değişen beslenme alışkanlıklarınız ailenizin de bilinçlenmesini sağlayacak.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Ortada bir söylenti var ve bunun nereden çıktığını öğrenmek istiyorsunuz. Yapmanız gereken şey bu söylentiyi çıkaran kişiye gidip detayları öğrenmek.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Geçtiğimiz günlerde karşılaştığınız kişiye karşı olan duygularınızı kafanızda netleştirdiğinizi düşünüyordunuz fakat bugün kafanızı karıştıracak yeni olaylar yaşayabilirsiniz. Endişeye kapılıp yanlış fikirler edinmemeye çalışın.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Arkadaşlarınızın davranışlarının altında neler yattığını sezebildiğiniz bir gün. Bunu yapabilmeniz de onları daha iyi anlamanıza yardımcı oluyor. Böylelikle anlamsız tartışmalardan uzak duruyorsunuz.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Bütçe planlaması konusunda işlerin kontrolünüzden çıktığını hissediyor olabilirsiniz. Giderlerinizi not etmeniz daha rahat bir ay geçirmenize yardımcı olabilir.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)
Uzun zamandır beklediğiniz kişi bugün sonunda karşınıza çıkacak. Daha iyisi karşıma çıkar mı diye düşünmenize gerek yok çünkü bu kişiyle çok güzel bir uyum yakalayacaksınız.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Emek harcamadan bir şeyler elde etmenin imkansız olduğunu anlamanız gerekli. Ancak zaman zaman karşınıza fırsatlar çıkabilir ve ne kadar şanslı olduğunuzu anlayabilirsiniz. Bugün de şanslı günlerinizden!
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Aranıza mesafe girdiğini hissettiğiniz insanlar olabilir. Bu konuda endişelenmenizi gerektirecek hiçbir şey yok. Zaman içinde sadece gerçek arkadaşlarınızın yanınızda kaldığını göreceksiniz.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Çalışma arkadaşlarınıza daha saygılı davranmanız gerekiyor. Negatif tavırlar sergilemeniz ortamın enerjisini ve insanların üretkenliğini kötü etkileyecektir.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Sizi rahat hissettirse bile eski alışkanlıklarınızdan kurtulmaya çalışmanız gerekli. Size yararı olmayan bu davranışlarınızdan uzaklaşmak için bir yol bulmalısınız.
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