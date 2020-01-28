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DOLARDA YATAY SEYİR!

DOLARDA YATAY SEYİR!

Döviz...

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Dolar - euro kaç TL? 28 Ocak 2020  Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,9450'den işlem görüyor.

Dün 5,93-5,96 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kazancıyla 5,9444'ten tamamladı.

Euro/TL ise 6,52'de seyrediyor. 

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