29 AĞUSTOS GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeni başlangıçlar yapmak için heyecan duymanız olası. Kararlı ve hırslı tavrınızla yapmış olduğunuz planlarınızı hayata geçirebilirsiniz. Çalışma hayatınızda hırslı ve atak olacağınız zamanlar içerisindesiniz. Kendinizi daha rahat hissedebilir, keyifli anları sevdiklerinizle paylaşırsınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Gün içinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konuların üzerinde daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Yeni niyetler ortaya koyacağınız zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz. Finansal alanda daha atak olabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı yatırım amaçlı kullanabilir bazı yeni risklere de girebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Yeniliklere açık olacağınız bir gündesiniz. İşlerinizde daha hızlı ve atak olmanız mümkün. Hayata geçirmek istediğiniz planlar için uygun bir zaman içerisindesiniz. Hayatınızda biten bazı şeylerin yerine yenilerini getirmek sizi heyecanlandıracak. Bugün aynı zamanda arkadaşlıklar ve daha çok sosyalleşmek için güzel fırsatlar da var.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeniden harekete geçebilirsiniz. Yeni planlar yapabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek için büyük bir istek duyabilirsiniz. Çalışma ortamından alacağınız desteklerle daha hızlı ve aktif zamanlar geçirebilirsiniz. Aileniz ile ilgili konulara yoğunlaşabilirsiniz. Evinizde yeni değişikliklere de gidebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

İşlerinizde hareketli ve hızlı olacağınız bir gündesiniz. İş hayatınızdaki paylaşımlarınız sizi ön plana çıkarabilir. Ertelemiş olduğunuz işleriniz için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Enerjinizin yükseldiği, hayattan keyif aldığınız zamanlar içerisindesiniz. Arkadaşlarınızla bir araya gelmek hoş sohbetlerde bulunmak sizi mutlu edecektir. Yolculuklar da gündeme gelebilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün kendinizi yeniliklere ve risk almaya açık hissedebilirsiniz. Daha fazla şey keşfetmek için yeni başlangıçlar yapmak size iyi gelecektir. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Özenli ve titiz çalışmalarınızın sonucunda yapılan geri bildirimler sizi motive edebilir. Çalışma ortamında gösterdiğiniz çabalar sizin için olumlu dönüşler sağlayabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün ikili ilişkilerinizle ilgili konular daha sık gündeminize gelebilir. İyi bir dinleyici olmaya bakmalısınız. Eşiniz veya sevgilinizle ilişkinizde ani bitişler, tartışmalar, anlık kararlar alınabilir. Beraberliğinizde denge içinde olmak için çaba sarf edebilirsiniz. İlişkisi olmayanlar da beklemedikleri bir anda kendilerini bir ilişki içinde bulabilirler. Gün genelinde hızlı ve aktif olmak durumundasınız. Olaylar karşında esnek kalmaya, fazla tepkisel olmamaya bakın.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Gün içinde işlerinizle ilgili yeni konularla ilgilenebilirsiniz. Yeni fikirlere açık olacağınız bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde paylaşım içinde olmanız mümkün. Kararlarınızı verirken cesur davranacağınız zamanlar içerisindesiniz. Ortak paylaştığınız değerleriniz ile ilgili krizler çıkabilir. Yaşayacağınız olaylarla ilgili denge de kalmak zor olabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün çalışma ortamınızda yaptığınız işlerinizle ilgili hırslı bir tavır içinde olabilirsiniz. Yeni başlangıçlara açık bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konular hakkında eğitim alabilir ya da eğitimler verebilirsiniz. Yurt dışı konuları gündeminizi etkileyebilir. Akşama doğru entelektüel konular hakkında merak ettiklerinizi araştırabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Gün içinde sorumlu olduğunuz konularda daha fazla risk almak zorunda kalabilirsiniz. Bu durum sizde gerginlik yaratabilir. Risk durumlara karşı daha planlı ve mantıklı yollar izlemek sizi rahatlatabilir. Bazı işlerinize hız kazandırmak için yaratıcılığınızı kullanmanız mümkün. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle birlikte programlar yapmak size daha iyi gelecektir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün sorumlu olduğunuz konulara çalıştığınız insanları dâhil etmek ve paylaşım içinde olmak iyi bir seçim olabilir. Fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Bu fikirleri sosyal çevrenizle veya sosyal medya yolu ile yaymanız mümkün. Spekülasyonlara karşı tedbirli olmanızda fayda var. İyi niyetiniz zor anlar yaşamanıza sebep olabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Gün içinde iş yerinizde hareketli anlar sizi bekleyebilir. Hızlı ve cesur kararlar vermek zorunda kalmanız mümkün. İnisiyatif kullanarak işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bu konuda iki kere düşünmenizde yarar var. Yaşanacak olaylarda gerginlik olması söz konusu. Kontrolünüzü dengede tutmaya çalışmalısınız.