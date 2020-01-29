29 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Gittikçe daha da yoğunlaşan programınız içinde kaybolup gidiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey işlerinizi öncelik sırasına sokmak ve ona göre ilerlemek.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Gittikçe daha da yoğunlaşan programınız içinde kaybolup gidiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey işlerinizi öncelik sırasına sokmak ve ona göre ilerlemek.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Aldığınız kararlar hayatınız boyunca yaşadıklarınızın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor ve siz bu kararların her zaman arkasında duruyorsunuz. İnsanların yorumlarını önemsememeye devam edin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Aldığınız kararlar hayatınız boyunca yaşadıklarınızın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor ve siz bu kararların her zaman arkasında duruyorsunuz. İnsanların yorumlarını önemsememeye devam edin.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Aldığınız kararlar hayatınız boyunca yaşadıklarınızın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor ve siz bu kararların her zaman arkasında duruyorsunuz. İnsanların yorumlarını önemsememeye devam edin.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Aldığınız kararlar hayatınız boyunca yaşadıklarınızın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor ve siz bu kararların her zaman arkasında duruyorsunuz. İnsanların yorumlarını önemsememeye devam edin.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Aldığınız kararlar hayatınız boyunca yaşadıklarınızın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor ve siz bu kararların her zaman arkasında duruyorsunuz. İnsanların yorumlarını önemsememeye devam edin.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Risk almayı seven bir yapınız olsa da bugün ayaklarınızın yere sıkı basması gerekiyor. İşlerinizi sağlama alın ve size yardım etmeyi teklif eden insanların gerçek niyetinin ne olduğunu sorgulayın.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bu aralar daha mutlu ve sağlıklı olmak istiyorsanız hayatınızı daha disiplinli hale getirmeniz gerektiğini anlamalısınız. ‘Anı yaşa’ mottosuyla hareket etmeniz daha iyi noktalara gelmenizi engelliyor olabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İnsanların beklentilerini karşılamaya çalışmaktan vazgeçmelisiniz. Kendi hedeflerinize kendi istediğiniz yollardan ilerleyin ve kimsenin size engel olmasına izin vermeyin.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Hızlı yaşamak hayatınıza renk katıyor olabilir ancak bu aralar biraz yavaşlamanız gerekiyor. Kendinizi ve sevdiklerinizi tehlikeye atacak kararlardan uzak durun.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Çok da hoşlanmadığınız insanlarla aynı ortamda bulunmak zorunda kalmanız biraz canınızı sıkabilir. Bir bahane bulup o ortamdan uzaklaşabilirsiniz.