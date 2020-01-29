DOLARDA YÜKSEK SEYİR!

Dolar - euro kaç TL? 29 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Spot piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL 5,94 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar, Corona virüs salgınından kaynaklı endişelerin güvenli varlıkları desteklemesiyle yedi haftanın zirvesine yakın seviyelerden işlem gördü.

Euro/TL ise 6,53'te yer alıyor.

GÖZLER FED'İN KARARINDA

Küresel piyasalarda, Corona virüs ve siyasi gelişmeler nedeniyle her ne kadar dalgalı bir seyir izlense de toparlanma isteği öne çıkarken, ABD Merkez Bankası`nın bu akşamki faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell`ın yapacağı açıklamalar bekleniyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9150'nin destek konumuna geldiğini söyleyen uzmanlar, 5,9850'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.