DOLARDA YÜKSEK SEYİR!
Döviz...
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Dolar - euro kaç TL? 29 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Spot piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL 5,94 seviyesinde işlem görüyor.
Dolar, Corona virüs salgınından kaynaklı endişelerin güvenli varlıkları desteklemesiyle yedi haftanın zirvesine yakın seviyelerden işlem gördü.
Euro/TL ise 6,53'te yer alıyor.
GÖZLER FED'İN KARARINDA
Küresel piyasalarda, Corona virüs ve siyasi gelişmeler nedeniyle her ne kadar dalgalı bir seyir izlense de toparlanma isteği öne çıkarken, ABD Merkez Bankası`nın bu akşamki faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell`ın yapacağı açıklamalar bekleniyor.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9150'nin destek konumuna geldiğini söyleyen uzmanlar, 5,9850'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.
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