3 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün özel yaşamınızda dikkatli olsanız iyi olur. Kararsız olmayın ve hissettiklerinizden farklı şeyler söylemeyin. Sizin gibi duyguları güçlü olan bir kişinin hissettiği fakat, anlatamadığı bir duygu olamaz. Unuttuğunuz şeyler sebebiyle para sıkıntısı yaşayabilirsiniz.



BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugünlerde özellikle hırsınızı kontrol etmelisiniz. Hırsınız sevdiklerinize zarar verebilir. Sevgiye dayalı bir ilişkiyi başkalarının yorumlarına göre bitirmeniz sizi sonradan pişman edebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bu sıralar aşk hayatınızdaki gerginliklere izin vermeyin. Ani kararlarla sizi ayırabilecek hareketler yapmayın. Hırçınlığınız ve ben merkezli düşünceleriniz hayal kırıklıkları yaratabilir. Kendinizle barışık olmak için kendinize zaman ayırın.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Son günlerde süren iş arayışınız olumlu sonuçlanabilir. Sakin ve dikkatli değerlendirmeler yapmalı ve kararlarınızı bu şekilde vermelisiniz. İşinizle ilgili her konuyu ve zamanı akıllıca değerlendirmelisiniz. Maddi konularda uzun süredir devam eden sıkıntılarınız alacağınız kararla olumlu sonuçlar almanızı sağlayabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Son zamanlarda çok hesapsız davranıyorsunuz. Özellikle sözlerinize dikkat etmelisiniz. İş birlikleri ve öneriler sizin kendinizi geliştirmenizi ve huzuru yakalamanızı sağlayacaktır.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Maddi konuları çok gündemde tutuyorsunuz. Negatif olmak sorunu çözmeyecektir. Siz başarılarınızı ortaya koyun arkası mutlaka gelecektir. Özel hayatınızdaki sorunları çözmek için sadece kendinize ihtiyacınız var.



TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Samimi ve sıcakkanlısınız. Bu davranışınız sayesinde çevrenizdekileri kazanıyorsunuz ve bu sizi mutlu ediyor. Eski dostlardan gelecek iyi haberlerle kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Kişisel bakımınıza da zaman ayırabilirsiniz.



AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Özel hayatınız çok hareketli. Sizde olan kuvvetli enerjiler sayesinde sürpriz teklifler alabilirsiniz. Hayatın getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirin. İş hayatınızda da sizi kazanacak hayallerinize hitap edecek vaatlerde bulunanlara dikkat edin ve içince bulunduğunuz rüya aleminden bir an önce uyanmaya çalışın.



YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gün boyu iş hayatınızla ilgili gelişmelerle karşı karşıya kalacaksınız. Sahip olduğunuz kabiliyetler ve iletişim becerinizle pek konu sonuca varacak. Bunun sonuçlarını da fazlasıyla alacaksınız. Özel yaşamınızda ise sevgilinizin ruhunuzu okşayan sevgi dolu sözleri ile sorunları atlatacaksınız.



OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İsyankar olmaktan uzak olun. Herkes sizi önemsiyor ve size destek olmak istiyor. Size uzatılan yardım elini karşılıksız bırakmayın. Özel hayatınızda ise yoğun ve coşkulu gelişmeler sevginin gücünün nelere kadir olduğunu deneyimlemenizi sağlayacak.



KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün sizin gününüz olacak. Tüm güzel enerjilerin sizi karşıladığı bir gündesiniz. Partnerinizle romantik bir gün bekliyor sizi. Bugün sorunlarınızı çözüme kavuşturabilir güven ve sevginizi yüceltebilirsiniz. Eski dostlarla bir araya gelebilirsiniz, bu size de iyi gelecektir. Özlem özel bir duygudur.



BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün işinizle alakalı özel bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Karar vermek için kendinize zaman ayırın. Özel hayatınızda ise eski aşkınızın ısrarlı aramaları ve tekrardan bir şans istemesi tahammül sınırlarınızı zorlayabilir. Eski olanı arkanızda bırakıp siz güne bakmalısınız.



