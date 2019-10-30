30 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Denge önemlidir ve ortaya çıkan her durumun artılarını ve eksilerini tartmanız gerekir. Bir durumu iyice inceleyene dek ilerlemenin doğru yolunu anlayamazsınız. Kendinizden ödün vermek, otomatik reaksiyonunuz olmamalı.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Finansal durumunuz biraz tahmin edilemez. Şimdi büyük bir tasarruf teşviki olsa bile, kredi almak sorununuza cevap değildir. Kredi için gereğinden çok daha fazla ödeme yapacaksınız. Bir arkadaşınız sizi sürekli olarak olanaklarınızın ötesinde yaşamaya itiyorsa, arkadaşlığınızı yeniden değerlendirin.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün işleri biraz ciddiye almalısınız, çünkü yarın hiçbir şey gerçek görünmeyecek. Bazı şeylerin göründükleri gibi olmadığını bilmelisiniz. Bu yüzden adımlarınızı ölçülü atın ve dikkatli olun.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Ev hayatınız şu anda sizin için son derece önemlidir. İhtiyaç duyduğunuz her zaman teselli ve huzur bulabileceğiniz yerdir. Bu nedenle, son zamanlarda ortaya çıkmakta olan evle ilgili bakım sorunlarına eğilmeniz gerekir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Biriyle ortaklık yapmak, çabanızı yarıya indirmek anlamına gelmez! İşbirliği yapmakta hiç problem yaşamasanız da, içgüdülerinize güvenin ve bir sorun hissederseniz, itiraz edin.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Derin ve anlamlı bağlantıların kurulması zaman alır, bu yüzden biri size ya da en içteki duygularına güvenmeye hazır değilse, sabırsız olmayın. Bir çiçek gibi, bir ilişki de güneşe, zamana ve tam olarak çiçeklenmeden önce çok miktarda beslenmeye ihtiyaç duyar.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Her gün süper bir gün olamaz, ancak çoğu gün süper bir gün olmaya yaklaşabilir. Eğer bir süperstar tutumunuz varsa! Mesela bugün! Yapılacaklar listenizde birkaç iş olabilir, ancak bu sorumlulukların tüm gününüze zarar vermesine izin vermek zorunda değilsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Çok uzun zamandır, fazla bilgi yüzünden felç olmaya yakınsınız. Bugün içgüdüsel olarak hareket edin ve serbest bırakın. Bir doğru yol ve bir yanlış yol olduğu fikrine kapılmayın, bu sadece sizin yolunuz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Şu an için yolunuza çıkan çok fazla sevgi var, ancak umduğunuz kaynaktan gelmeyebilir. Romantik ilişkilerinizde, sessiz bir aşamadasınız ancak hayatınızın dostluk alanında çok fazla enerji var!

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Yüksek idealizminizi başka bir güne saklayın; bugün her şey temel çabalar ve mütevazi sonuçlarla ilgilidir. Evi temizlemek, çiçeklerle ilgilenmek gibi görevler bugün size daha iyi hissettirecek.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Sadece entelektüel ödülleri için bir şeyler peşinde koşmaya başladığınızdan bu yana uzun bir zaman geçti ve bunu bugün ele almak isteyebilirsiniz. Kendinizi şımartmanın yanlış bir tarafı yoktur.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Hayatın adil davranmaya çalışsanız da bugün kimin kime borcu olduğu konusunda, bazı borçları unutmanız sizin için önemlidir. Bir arkadaşınız zor bir dönem geçiriyor, o yüzden ona yüklenmeniz için iyi bir dönem değil.