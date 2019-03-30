30 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Bugün Ay Saka burcunda ilerlerken, yeni fikirler ve arkadaşlıklar gündeme gelebilir. Gelecek yönünde yeni planlarla harekete geçmek isteyebilirsiniz.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Bugün Ay Saka burcunda ilerlerken, düşüncelerinize şekil vermekte zorlanmayacaksınız. Ancak olaylara biraz daha esnek yaklaşmalısınız.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Bugün Ay Saka burcunda ilerlerken, yeni insanlar ve çevreler hayatınıza renk katabilir. Düşüncelerinizi yaratıcı şekilde anlatabileceksiniz.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Bugün Ay Saka burcunda ilerlerken duygularınızla biraz daha barışık ve objektif olmaya bakmalısınız. Bazı endişeler, huzursuzluklar gündeme gelebilir.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Bugün Ay Saka burcunda ilerlerken, eşinizle ya da yakın arkadaşlarınızla ilişkilerde biraz daha sabırlı ve dengeli olmaya bakmalısınız. Duygusal açıdan etkilere açıksınız.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Bugün Ay Saka burcunda ilerlerken kendinize yeni bir uğraş bulmakta zorlanmayacaksınız. Aynı zamanda yeni fikirler de ortaya çıkarabilirsiniz.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Bugün Ay Saka burcunda ilerlerken, sevdiklerinizle ilgili konularda, ailevi konularda daha mutlu olabilirsiniz. Keyfinizi yerine getirecek imkanlara açıksınız.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)
Bugün Ay Saka burcunda ilerlerken, evinizle, ailevi konularla daha çok ilgilenmek gerekebilir. Evde, duygusal konularda biraz daha sakin kalmaya bakmalısınız.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Bugün Ay Saka burcunda ilerlerken, gruplar, hareket ve artan iletişim dikkat çekmekte. İlginç fikirler ve haberlerle karşılaşabilirsiniz.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Bugün Ay Saka burcunda ilerlerken, iş ve harcamalar alanında biraz daha düşünceli olabilirsiniz. Ancak destek bulmak konusunda sabırlı olmaya bakın.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Bugün Ay burcunuzda ilerlerken, yenilikler, değişiklikler sizi harekete geçirebilir. Kişisel yeteneklerinizi ve özgün yönlerinizi daha kolay ortaya koyabilirsiniz.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Bugün Ay Saka burcunda ilerlerken, duygusal açıdan biraz dağınık ya da kararsız olmanız mümkün. Arkadaşlarla ilgili bir konuda hassas durumlar gündeme gelebilir.
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