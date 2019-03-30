30 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün Ay Saka burcunda ilerlerken, yeni fikirler ve arkadaşlıklar gündeme gelebilir. Gelecek yönünde yeni planlarla harekete geçmek isteyebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün Ay Saka burcunda ilerlerken, düşüncelerinize şekil vermekte zorlanmayacaksınız. Ancak olaylara biraz daha esnek yaklaşmalısınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün Ay Saka burcunda ilerlerken, yeni insanlar ve çevreler hayatınıza renk katabilir. Düşüncelerinizi yaratıcı şekilde anlatabileceksiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün Ay Saka burcunda ilerlerken duygularınızla biraz daha barışık ve objektif olmaya bakmalısınız. Bazı endişeler, huzursuzluklar gündeme gelebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün Ay Saka burcunda ilerlerken, eşinizle ya da yakın arkadaşlarınızla ilişkilerde biraz daha sabırlı ve dengeli olmaya bakmalısınız. Duygusal açıdan etkilere açıksınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün Ay Saka burcunda ilerlerken kendinize yeni bir uğraş bulmakta zorlanmayacaksınız. Aynı zamanda yeni fikirler de ortaya çıkarabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün Ay Saka burcunda ilerlerken, sevdiklerinizle ilgili konularda, ailevi konularda daha mutlu olabilirsiniz. Keyfinizi yerine getirecek imkanlara açıksınız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün Ay Saka burcunda ilerlerken, evinizle, ailevi konularla daha çok ilgilenmek gerekebilir. Evde, duygusal konularda biraz daha sakin kalmaya bakmalısınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün Ay Saka burcunda ilerlerken, gruplar, hareket ve artan iletişim dikkat çekmekte. İlginç fikirler ve haberlerle karşılaşabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün Ay Saka burcunda ilerlerken, iş ve harcamalar alanında biraz daha düşünceli olabilirsiniz. Ancak destek bulmak konusunda sabırlı olmaya bakın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken, yenilikler, değişiklikler sizi harekete geçirebilir. Kişisel yeteneklerinizi ve özgün yönlerinizi daha kolay ortaya koyabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün Ay Saka burcunda ilerlerken, duygusal açıdan biraz dağınık ya da kararsız olmanız mümkün. Arkadaşlarla ilgili bir konuda hassas durumlar gündeme gelebilir.