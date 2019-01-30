30 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Sabah saatlerinde kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz. Karar almak için öğleden sonrayı beklemeniz daha uygun olabilir. Gün içinde yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydedebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Yaratıcı işler yapabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Sabah saatlerinde ortaklı para konularında dikkatli olmanızda fayda var. İlerleyen zamanlarda finansal değişiklikler yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda kriz yaşayabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar ön plana çıkabilir. İşlerinizde kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. İlerleme kaydetmek için yaratıcılığınızı kullanacaksınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Dengede kalmak için çaba sarf edebilirsiniz. Sabah saatlerinde koşulları algılamakta zorlanabilirsiniz. Hata yapma olasılığınız artabilir. İlerleyen zamanlarda açık düşmanlara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz konularda uğraştıran durumlar söz konusu olabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Çalışma hayatınızdaki koşulların sizi yorduğunu düşünebilirsiniz. Sabah saatlerinde sorumlu olduğunuz konularda hata yapma riskiniz yüksek olabilir. Sizi yıpratan olaylara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkiniz gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizde büyüme kaydetmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün aşk gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde kendinizi daha hayalci hissedebilirsiniz. Gün içinde kendinizi ifade edeceğiniz işlere yönlenebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Hobilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. İşlerinizde büyüme sağlamak için çaba göstereceksiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Ev hayatınızla ilgili konulara yönlenmeniz gereken olaylar yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerinde yaşanan olayları algılamakta zorlanacağınız zamanlar içindesiniz. Gün içinde güven arayışına girebilirsiniz. Uğraştığınız konular içinde ilerleme kaydetmek isteyeceksiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Gün içinde hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Konuşma ve yazışmaların yoğun olduğu zamanlar içindesiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz konularda ellerinizi kirletmek isteyebilirsiniz. İşlerinizde rahat ilerleyeceğiniz zamanlar var. Kardeşlerinizle zaman geçirmek size iyi gelecektir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Parasal birikimlerinizi yönlendirmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeteneklerinizi kullanarak ilerleme kaydedeceğiniz zamanlardasınız. Başkalarından alacağınız desteklerle daha rahat ilerleyebileceksiniz. Kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Sabah saatlerinde kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. İmaj değişikliği için uygun zamanlar içindesiniz. Bedeninize ait konulara özen göstermelisiniz. İşlerinizde ilerleme kaydedebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün sabah saatlerindeki bulanık fikirleriniz hata yapmanıza neden olabilir. Bilemediğiniz konulardan dolayı kayıplar yaşayabileceğiniz zamanlar olabilir. Kabullenme içine girerseniz kontrolünüzü kaybetmeden üstesinden gelebilirsiniz. Sizi hapseden kontrol dışı olaylar gündeminizi etkileyebilir. Biraz daha akışta kalmaya bakın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gelecek beklentilerinizi gerçekleştirmek için adım atabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı ve insan ilişkilerinizi kullanarak ilerleme kaydedebilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. Meslek grubundan arkadaşlarınla bir araya gelmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler var.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

İş hayatınızdaki konumunuzu sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle olan iletişiminiz önem kazanabilir. Toplum önünde kendinizi çok daha rahat ifade edeceğiniz zamanlardasınız. Mesleki sorumluluklarınızda ilerleme kaydedebilirsiniz. Bürokratik konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın.