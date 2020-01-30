30 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bireysel sınırlarınızı ihlal eden insanlarla uzun zaman geçirmeniz halinde kendinizi daralmış hissedebilirsiniz. Fazla rahat insanlardan hoşlanmamanız gayet doğal, onlardan uzaklaşmayı deneyin.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Hayallere dalmak tabii ki güzeldir ancak gerçekliğe dönmeniz gerekli. Şu anda yapmanız gereken şey etrafınızdaki insanlarla bağlantıya geçmek ve ayaklarınızı yere bastıracak ciddi işlere adım atmak.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bazen gerçekleri duymak zor gelebilir ama gerçekleri dile getirmek ondan da zordur! Ancan dürüst olmanın bir ilişkide en önemli özelliklerden biri olduğunu unutmayın ve yapılması gereken şeyi yapın.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Ani ruh hali değişimleriniz çevrenizdekileri sizden uzaklaştırıyor. Daha stabil davranmaya ve ani kararlar almamaya çalışmalısınız.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Hayatınızda olan insanlar sizi gayet mutlu ediyor ve onlarla geçirdiğiniz zamanlardan inanılmaz keyif alıyorsunuz. Yakın zamanda tanışacağınız birkaç kişiyi de bu arkadaş grubunuza kattığınız zaman her şey daha da güzel olacak gibi!

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün egonuzu tatmin etmek için yapabileceğiniz en iyi şey kollarınızı sıvayıp işinizin başına geçmek. Günün sonunda ne kadar çok ilerlediğinizi gördüğünüzde derin bir “Oh!” çekeceksiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Girişimlerinizin önünü kesmeye çalışan insanlara kulak asmamalısınız. Bu kişiler sizin parlamanızdan korkuyor ve sizi kıskanıyorlar.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün yapması çok zor görünen projeler bile sizi için çocuk oyuncağı. Uzun zamandır sıkı çalışıyor olmanızın karşılığını bu proje karşılığında alacaksınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Beklemediğiniz birinden ani bir davet alabilirsiniz. Ancak heyecanlanıp hemen evet cevabı vermeyin. Bu davete katılırsanız pişman olma olasılığınız çok yüksek olacaktır.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bazı günler zamanın su gibi akıp geçtiğini hissedersiniz ancak bugün adeta zaman hiç geçmiyor. Yapmaktan hoşlandığınız şeylerle ilgilenmeye çalışın ve gününüzü daha eğlenceli hale getirin.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bir karar mı vermeye çalışıyorsunuz? Seçenekleri değerlendirmeniz çok uzun zaman alıyor olabilir ancak bu kararsızlığınız sizi kaosa sürükleyecek. Arkadaşlarınızın acele etmenizi söylemesi çok normal, artık bir karara varmalısınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Hayatınızdaki herkes sizi çok önemsiyor ve bu dışarıdan bakan biri için çok güzelmiş gibi görünüyor olabilir. Ancak bu durum sizin üzerinde çok büyük bir baskı oluşturuyor olmalı, bu durumu sevdiklerinize söylemelisiniz.