4 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Hassas konular hakkında konuşmadan önce bir kez daha düşünmelisiniz. Sadece dikkati üzerinize çekmek amacıyla konuşmaya çalışmak bugün başınızı ağrıtabilir. Sessiz kalmaya çalışmanız daha iyi olacak.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Yapmanız gereken işe kendinizi sıkı sıkıya adamalısınız. Boş bir anınızı kollayan kötü niyetli insanlara fırsat verdiğiniz taktirde bu konuda çok pişman olabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün her zamanki halinizden daha sempatik olduğunuz doğru. Bu size adeta her kapıyı açacak. Güzel bir gün geçirmeye hazır olun.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Sorumlu olmadığınız bir konu hakkında kendinizi suçlamadan önce düşünmelisiniz. Başkalarının yaptığı hatalardan kendinize pay çıkarmamalısınız. Birine tavsiye vermeniz onun aldığı kararların üzerinde o kadar da etkili olduğunuzu göstermez. Alınan kararların neticesi sadece o kişinin sorumluluğundadır.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bu aralar duygularınızı kontrol edemiyor olabilirsiniz. Kendi kendinizi daraltmaktan vazgeçin. Aldığınız her kararda, kafanızdan geçen her düşüncede bir mantık aramayın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Kendinizi insanlardan izole etmeye devam etmemelisiniz. İnsanlardan yardım almaktan ne kadar kaçınırsanız kendinizi o kadar stres içinde ve yorgun hissetmeye devam edeceksiniz. Eğer kendinizi yalnız, yorgun veya kızgın hissediyorsanız bunu çevrenizdekilerle paylaşmaktan çekinmemelisiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Etrafınızdaki insanların bakış açılarını ve hissettiklerini daha kolay anladığınız bir gündesiniz. Bu ikili ilişkilerinizde de arkadaşlık ilişkilerinizde de daha doğru kararlar almanıza yardımcı.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün beklemediğiniz insanlardan beklemediğiniz cümleler duyacaksınız ve bu sizi çok şaşırtacak. Muhtemelen sizin daha önce üstüne düşünmediğiniz bir konu hakkında olacak bu konuşma. Böylelikle daha farklı bir şekilde düşünmeye başlayacaksınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Yapılan işlerin sadece sizin bildiğiniz yoldan yapılmasını istiyorsunuz. Bugün bu yüzden oldukça inatçısınız. Çevrenizde düşüncelerinizi değiştirebileceklerine inananlar varsa yanılıyorlar!

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün el attığınız işlerde aksiliklerle karşılaşmanız olası. Canınızı sıkmamaya çalışıp bir adım geri çekilin. Etrafınızda olanları gözlemlemeye odaklanın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bir işinizin sonuçlanmasını heyecanla bekliyorsunuz. Sabırsızsınız ve çaresiz hissediyor olmasınız. Sakin kalmaya çalışın. Sonucu almanıza az kaldığına emin olabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün partnerinizi tamamen anladığınızı hissediyorsunuz. Hissettikleri ve söyledikleri sizin için büyük anlam ifade ediyor. Onu anladığınızı belli etmeniz aranızdaki bağı da kuvvetlendiriyor.