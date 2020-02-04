4 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün beraber zaman geçirdiğiniz insanlar sayesinde geleceğinizle ilgili olacak önemli kararlar alabilirsiniz. Karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirdiğinizden emi olmalısınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Arkadaşlarınızla sorunlarınızı paylaşmak istemeniz gayet doğal ancak onlardan çözüm bulmalarını beklememelisiniz. Onlardan sadece çözüm yolunda destek bekleyin, çözümü siz kendiniz bulmaya çalışın.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Yaptığınız planlarda ufak birkaç değişiklik olabilir. Biraz daha esnek olmalı ve bu değişimlere uyum sağlamaya çalışmalısınız.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Geleceğe bakış şekliniz olması gerekenden biraz daha bulanık. Ne yapacağınız konusunda bu kadar kararsız olmanız yerinizde saymanıza sebep oluyor olabilir. Artık harekete geçme zamanı.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Çevrenizdeki insanlar fikirlerini sizinle paylaşma konusunda biraz çekingen davranıyor olabilirler. Onları yargılamayacağını belirtin ve rahat olmalarını sağlayın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Yakın arkadaşlarınızdan biri yeni bir işe atılıyor ve sizin desteğinize ihtiyacı var. Yaptığı iş size göre değil ancak yine de ona saygı göstermelisiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Öfkenizin sizi kontrol ediyor oluşu nadir de olsa güzelliklere sebep oluyor olabilir. Başarısızlık korkusuyla hareket etmeniz işinize daha sıkı sarılmanızı sağlıyor fakat her zaman korkuyla hareket edemeyeceğinizi unutmayın.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Yeni bir ilişkiye başlamak üzereyseniz karşınızdaki kişinin hayatına fazla dahil olmamaya çalışın. Onun kişisel alanına saygı gösterin ve ondan da aynı şeyi bekleyin.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Söylediğiniz bir sözden dolayı utanmanız çok olası ancak durumu çabuk toparlayacaksınız. Yakın arkadaşlarınızın da yanınızda olmasının yardımıyla olayı hızlı bir şekilde unutacaksınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Kulağınıza gelen ilginç haberler sizi hiç şaşırtmasa da başkalarını şaşkına çevirecek. Şaşırmama sebebiniz ise bu haberi bekliyor olmanızdan kaynaklanıyordu. İleri görüşlülüğünüz bu durumda da size yardımcı oluyor.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Etrafınızdaki herkes yetişkin olsa da hiçbiri olgunlaşamamış belli ki. Çocukça davranışlar sergilemeleri ve sorumsuz davranmaları sizi çılgına çevirebilir. Hazır olun.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Evren size yeni bir proje başlatmanız için net ve güçlü sinyaller yolluyor. Bu sinyalleri görmezden gelmeyin ve projenizi başlatın.