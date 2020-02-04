DOLARDA SON DURUM...
Döviz...
A+A-
Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Dolar - euro kaç TL? 4 Şubat 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Spot piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum...
Dünyada ekonomilerin ocak ayı performanslarına ilişkin verilerin geleceği haftada, dolar/TL kuru geçtiğimiz haftanın kapanış seviyelerinde yer almaya devam ediyor.
Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından 5,9810'dan işlem görüyor.
Etiketler : dolar, euro, dövizde son durum, 4 Şubat, dolar ne kadar oldu
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.