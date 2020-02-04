DOLARDA SON DURUM...

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Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Dolar - euro kaç TL? 4 Şubat 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Spot piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum...

Dünyada ekonomilerin ocak ayı performanslarına ilişkin verilerin geleceği haftada, dolar/TL kuru geçtiğimiz haftanın kapanış seviyelerinde yer almaya devam ediyor.

Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından 5,9810'dan işlem görüyor.

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