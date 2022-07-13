42 kadına mezar kazdırıp tükürüğünü içti

Endonezya'da yaşayan bir adamın gördüğü rüya ondan medet uman 42 kadının sonu oldu. Kendisinin mistik bir şifacı olabileceğine inanıp yaptıkları ve bunun ortaya çıkış hikayesi ise korku filmlerini aratmadı.

Derleyen: Fazilet Şenol / Milliyet.com.tr - Ahmed SuradjiEndonezya'da yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan kendi halinde bir adamdı. Ancak bir gün gördüğü rüya tüm hayatını değiştirdi. Rüyasında babasının hayaletinin ona mistik bir şifacı olmak için 70 kadının tükürüğünü içmesi gerektiğini söylemişti. Suradjigördüğü rüyanı etkisinden kurtulamadı ve şifacı olmanın yollarını aradı.

BÜYÜCÜ VE ŞAMAN OLDU

Hayvancılıkla uğraşan Suradji bir anda köyün şamanı ve büyücüsü olmuştu. Halk arasında Suradji'nin büyü yaptığı duyulmaya başladı. Genellikle kadınlar Suradji'ye ruhsal olarak rehberlik ve hayatlarını değiştirecek büyüler yapması için geliyordu. Onun kadınların daha çekici görünmesini sağlayan bir yeteneğe sahip olduğuna, ayrıca hayırlı eş bulmalarına ve zenginlik, servet verebileceğine inanıyorlardı. Onlara göre tüm bu dilekleri Suradji'nin ruhsal gücü gerçekleştirecekti! Sahte büyücü ise bu durumu fırsata nasıl çevirebileceğini düşündü. Aklından babasını gördüğü rüyayı bir türlü çıkaramıyordu. 70 tane kadının tükürüğünü nasıl içebilirdi?

KENDİ MEZARLARINI KAZDIRDI

Gözünü hırs bürüyen Suradji'nin aklından karanlık fikirler geçmeye başladı. İlk olarak 11 yaşındaki kızları hedef aldı. Halbuki rüyasında babası kimseyi öldürmesini söylememişti. Ancak beklemek gibi bir niyeti de yoktu. 70 tane kadını bulmak belki de bir ömür sürecekti.

Hedefine ulaşmak için kendisinden medet uman kadınları ritüel ve büyü bahanesiyle şeker kamışı tarlasına götürdü. Buradaki herkes Suradji'ye bir çukur kazması için yardım etti. Zavallı kadınların kendi mezarlarını kazdıklarından haberleri yoktu.

Sahte büyücü kadınlara kazma eyleminin ritüelin bir parçası olduğunu söylüyordu. Onlar da bundan hiç şüphe duymadı ve iddia edilen iyileşme sürecinin bir parçası olduğuna inanıp kendilerini gömmesine izin verdi. Suradji ise kazdırdığı çukurlara kadınları bellerine kadar gömdü ve hareketsiz kaldığına ikna olduğunda da bir kablo yardımıyla boğarak tükürüklerini içti. Bu eylemi gerçekleştirdikten sonra da cesetlerin üzerindeki giysileri çıkarttı ve kadınların başını evlerine doğru çevirdi. Bunun ona ekstra güçler verdiğine inanıyordu.

'ÖLDÜRMEK İÇİN KENDİ İNİSİYATİFİMİ KULLANDIM'

Üstelik kurbanlarını aramasına artık gerek de kalmamıştı. Çünkü birçok kadın Suradji'nin kendilerine şifa verdiğine inandığından ünü tüm kasabaya yayıldı. Kurbanlar adeta katillerinin kucağına doğru koşuyorlardı. Büyücü katil bu taktiği kullanarak 1986 ila 1997 yılları arasında tam 42 tane kız çocuğu ve kadını öldürdü. Hedefine neredeyse yakınlaşmıştı ki Nisan 1997'de 21 yaşındaki Sri Kemala Dewi'nin şeker kamışı tarlasında ölü bulunmasıyla hayalleri suya düştü.

15 yaşında bir çiftçi polise Dewi’yi üç gün önce Suradji'nin evine bıraktığını söyledi. Başta Suradji cinayetleri inkâr etti. Ancak polis Dewi'nin çantasını, elbisesini ve bileziğini evinde buldu. Bundan sonra kaçacak delik bulamayan katil tüm cinayetleri itiraf etti ve 42 ayrı cesedi ortaya çıkaran korkunç bir kazının gerçekleşmesine neden oldu. Polislere gördüğü rüyayı anlatan büyücü katil, "Babam insanları öldürmemi istemedi. Öldürmek için kendi inisiyatifimi kullandım. Bu yüzden bugüne kadar 42 kadını öldürdüm" dedi.

Ahmed Suradji, Kuzey Sumatra'da 363 sayfalık bir iddianamenin mahkemeye sunulmasının ardından suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldı. Bu cezayı aldığında 59 yaşındaydı. 14 yıl önce 10 Haziran 2008'de idam edildi. Suradji'nin üç karısından biri olan Tumini de 1998 davasında suç ortağı olarak yargılanıp ölüm cezasına çarptırıldı ancak daha sonra cezasının ömür boyu hapse çevrildi.

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