Kartel 3 anne ve 6 çocuğu katletti! Sebebi kan dondurdu

Rüya gibi başlayan yolculuk çok kısa bir zaman içinde korku filmine dönüştü. Bir anda etrafları tetikçilerle çevrildi. Ne yapacaklarını kestiremediler. Üç aracın etrafını saran bu tetikçiler araçlara hızlı bir şekilde ateş etmeye başladı. Panik içinde çığlıklar atıp kendilerini korumaya çalıştılar. Ancak tetikçilerin pes etmeye niyeti yoktu. 3 anne ve 6 çocuğun feci şekilde öldürülmelerinin altında yatan gerçek ise çok başkaydı.

Derleyen: Can Şişman / Milliyet.com.tr - Kendilerini bekleyen korkunç sondan habersiz tek tek araçlara bindiler. Üç araç peş peşe seyir halinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yola çıktı. Araçlarda sadece kadın ve çocuklar vardı. Hatta yeni doğmuş ikiz bebekler bile vardı bir aracın içinde. Konvoy halinde yolda ilerliyorlardı. Üç araçtan da müzik sesleri yükseliyor, aylardan kasım olmasına rağmen güneşli havanın tadını çıkartıyorlardı.

RÜYA GİBİ BAŞLADI AMA...

Ancak rüya gibi başlayan yolculuk çok kısa bir zaman içinde korku filmine dönüştü. Bir anda etrafları tetikçilerle çevrildi. Ne yapacaklarını kestiremediler. Üç aracın etrafını saran bu tetikçiler araçlara hızlı bir şekilde ateş etmeye başladı. Panik içinde çığlıklar atıp kendilerini korumaya çalıştılar. Ancak tetikçilerin pes etmeye niyeti yoktu. Birileri onların öldürülmesini özellikle istemiş gibi pes etmeden araçlara ateş ediliyordu. Çocuklar ağlıyor, kadınlar ise kabus dolu saniyelerin sona ermesi için yardım çığlıkları atıyordu. Başlarına gelen olay tesadüf değildi. Çünkü gerçekten de birileri onların öldürülmesi için özel bir pusu kurmuştu.

Dünya, 4 Kasım 2019'da Meksika'nın kuzeyinden gelen bir haberle dehşete düştü. Üç SUV'den oluşan bir konvoy halinde gündüz vakti yolda ilerleyen kadın ve çocuklar, korkunç bir şekilde katledilmişti. Ölenlerin hepsi kadın ve çocuktu. Açılan ateş sonucunda arabalardan biri infilak etmiş, çıkan yangında araçtaki herkes feci şekilde can vermişti.

Dehşete düşüren saldırıda tam 9 kişi hayatını kaybetti. Rhonita Miller ve çocukları Howard (12), Krystal (10), henüz yeni doğmuş bebekleri Titus ve Tiana feci şekilde yanarak can vermişlerdi. Açılan ateş sonucu hayatını kaybeden diğer isimler ise 43 yaşındaki Dawna Langford, 29 yaşındaki Christina Marie Langford Johnson ve onun çocukları 11 yaşındaki Trevor Harvey Langford ve 2 yaşındaki Rogan Jay Langford'du. Toplamda üç anne ve altı çocuk yaşamını yitirmiş, altı çocuk ise yaralı olarak olaydan kurtulabilmişti.

Meksika'nın kuzeyindeki bu dehşet verici saldırı dünya kamuoyunun ilgisini çekti. Herkesin merak ettiği soru aynıydı: Tetikçiler neden sadece kadın ve çocuklardan oluşan üç aracı kurşun yağmuruna tutmuştu? Ölenlerin kimliklerine bakıldığında durumun sıradan bir olay olmadığı ortaya çıktı. Feci şekilde can verenlerin kimliklerini tespit eden polis, karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Ölenlerin hepsi hem ABD hem de Meksika vatandaşıydı. Ortak noktaları ise Ervil LeBaron'du.Bu isim Amerikan kamuoyunun yakından tanıdığı bir isimdi. Ölenlerin hepsi Ervil LeBaron'un ailesindendi.

Ervil LeBaron, kamuoyunda seri katil Charles Manson'a benzetilerek 'Mormon Manson' olarak anılan bir isimdi. Ervil LeBaron, aşırı muhafazakar bir Hristiyan kilisesi olan Mormon kilisesinin Meksika'daki temsilcisi olduğunu iddia eden bir isimdi. Radikal görüşleriyle tepki toplayan bu isim hakkında önemli suçlamalar vardı. Henüz reşit olmayan küçük kızlar evlilik yoluyla ailesine katılıyor, çevresindeki herkesi kendi emriyle hareket eden katillere dönüştürüyordu LeBaron.

KADIN VE ÇOCUKLARI ÖLDÜRMELERİNİN SEBEBİ...

Korkunç saldırıdan sonra herkes saldırının kim tarafından hangi gerekçeyle gerçekleştiğini merak ediyordu artık. Neden yaklaşık 100 kadar tetikçi, Mormonların yaşadığı Sonora ve Chihuahua arasındaki 20 kilometrelik ıssız yolda üç araca saldırmış ve altısı çocuk toplam dokuz kişinin ölümüne neden olmuştu? Meksikalı yetkililer ilk etapta "Yaşananlar bir kaza" şeklinde bir açıklama yapsa da kimse bu açıklama karşısında ikna olmamıştı.

Ortaya atılan iddialar enteresandı. Meksika'daki karteller arasında bir hesaplaşma olduğundan şüphelenildi. Mormonlarla Meksikalı diğer karteller arasında para ya da su paylaşım kavgası olduğu yönünde iddialar atıldı tek tek ortaya. Ancak herkes şu fikirde birleşmişti: Asıl amaç kadın ve çocuklar değil, eş ve babalardı. Kadın ve çocukların ateş yağmuruna tutulması aslında ailenin erkek üyelerine gönderilmiş bir mesajdı. Hedef de mesaj da netti. Ancak kurban yine her zamanki gibi hiçbir suçu olmayan kadın ve çocuklar olarak seçilmişti.

'KORKU AŞILAMAK İÇİN MASUM İNSANLARI ÖLDÜRDÜLER'

Kurbanların aile üyelerinin hedefindeki kartel Juarez'lerdi.Aile, yaşanan korkunç olaydan ötürü Juarez kartelini suçlamıştı. Tam üç yıl süren dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Kuzey Dakota'dan bir federal yargıç, Mormon topluluğundan dokuz kişinin korkunç ölümüyle sonuçlanan olayda Juarez kartelini suçlu buldu, kartelin acılı aile üyelerine tam 1.5 milyar dolar (26 milyar 91 milyon TL) ödemesi gerektiğine hükmetti.

Karar aile üyeleri tarafından buruk bir sevinçle karşılandı. Korkunç olayda kızı ve torunlarını kaybeden Adrian LeBaron, yaptığı açıklamada, çetenin bu saldırıyı önceden ince ince tasarladığına her zaman emin olduğunu söyledi. İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin bir kolu olan akrabalarının, uyuşturucu kartellerinin ilk kurbanları olmadığını belirten Adrian LeBaron, "Korku aşılamak için masum insanları öldürdüler" diye konuştu.

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