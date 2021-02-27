5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim

Zambiya'da yaşayan emekli hemşire Elizabeth Bwalya Mwewa, 13 yıllık meslek hayatı boyunca, hastanedeki yeni doğan bebeklerin yerlerini değiştirdiğini itiraf etti. Ölüm döşeğinde olan Mwewa, 1983-1995 yılları arasında Zambiya'nın başkenti Lusaka'daki Üniversite Eğitim Hastanesi'nde görev yaptığını belirtip söyledikleriyle dünya basınına oturdu.

Ölüm döşeğindeki emekli hemşire Elizabeth Bwalya Mwewa, yaptığı itirafla dünyayı şoke etti. Emekli hemşire şunları söyledi:

Günahlarımı Tanrı'nın ve yaptıklarımdan etkilenen, bilhassa çalıştığım dönemde UTH'de doğum yapan herkesin huzurunda itiraf etmek istiyorum. Tanrı'yı buldum ve yeniden doğdum. Saklayacak hiçbir şeyim yok. UTH'nin doğum servisinde çalıştığım dönemde yaklaşık

5 bin bebeğin yerini değiştirdim."

'Herkesin ten rengi açık ama sizinki koyuysa, değiştirdiğim bebeklerden biri olabilirsiniz' diyen hemşire, birçok kadının biyolojik annesi olmadıkları bebekleri emzirdikleri için üzgün olduğunu söyleyen hemşire, bunun için cehenneme gitmek istemediğini söyledi ve ekledi: 1983-1995 yılları arasında UTH'de doğduysanız, anne ve babanız sizin biyolojik ebeveynleriniz olmayabilir

Independent Türkçe'nin haberine göre, ölmeden önce yaşadığı pişmanlık nedeniyle itirafta bulunan hemşire görev yaptığı süre boyunca bebekleri değiştirmekten keyif aldığını da belirten hemşire, "Zevkine bebekleri değiştirme huyu edindim" ifadelerini kullandı.Öte yandan Zambiya Genel Hemşirelik Konseyi'nin (GNC) açıklamasında "bu adla hastanede çalışan hiçbir hemşire ebe bulunmadığı" belirtildi. Açıklamaların asılsız olduğu ifade edilse de GNC olaya ilişkin soruşturmayı sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

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