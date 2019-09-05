5 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İşinizle ilgili bugün ilgisiz birileri tarafından sorgulanabilirsiniz. Size daha az güvenildiğini hissedeceksiniz ve sinirleneceksiniz. Bu durumlara hiç takılmayın. Kariyeriniz için olumsuz bir durum olmayacak.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bir süredir kendinizi huzursuz hissediyordunuz; neyse ki bugün daha ferah ve sakin hissedeceksiniz. Eşinizin ya da sevgilinizin bu konuda payı çok büyük. Onlara sevginizi gösterdiğinizden emin olun.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Sadece konuşmak sizi hiçbir yere götürmez. Konuştuğunuz kadar aksiyon alıp adım da atmalısınız. İyi bir iletişim çok önemli evet, ama hayat sözden çok eyleme puan verir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Geçen hafta enerjiniz bir yoyo gibi bir yukarı, bir aşağı gitti geldi. Biraz dinlenip enerjinizi toplamaya ihtiyacınız var. Kendinizle sessiz bir zaman geçirin, çayınızı koyun, sırtınızı yastığınıza yaslayın. Biraz rahatlayın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

İyi bir planlamaya ihtiyacınız var gibi görünüyor. Zamanlamalarda kaymalar ve hiç aklınızda olmayan ara işler bugünkü programınızı kaydırabilir. Esnek davranmaya çalışın, böylece keyfiniz kaçmaz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Sizin için karlı bir gün olacak. Bu yüzden gözlerinizi dört açın. Önünüze çıkan fırsatları kazanca dönüştürebilmek için ne yapabilirsiniz? Bütçenizi artırabilmek ve kazanç sağlamak için ortaklık teklifi alabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Kelimelerinizi çok hassas seçmeniz gereken bir gün. Etrafınızdaki kişiler, özellikle iş arkadaşlarınız normalden daha alıngan olabilirler. Toplantılarda ve ortak çalışmalarda bugün aklınıza ilk gelen ağzınızdan çıkmasın.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Sadece kendinizi iyi hissetmek için eşiniz ya da sevgilinizle kavga çıkarmayın. Öfkeniz onunla ilgili değil bambaşka konularla ilgili. Kalp kırıp sonradan onarmaya çalışmak hiç kimseye yakışmaz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Elbette her şey sizin kontrolünüz altında olamaz. Ama yine de bugün bütçenize ve harcamalarınıza dikkat edin. Alacağınız şeylerde fiyat kontrolü yapmayı ihmal etmeyin. Sonra gereksiz yere üzülebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün enerjinizi düşük hissedeceksiniz. Olumsuz yorumlara maruz kalabilirsiniz. Kendinizi yıpratmayın, yaptığınız işin değerini en iyi bilecek olan sizsiniz. Özellikle ilgisiz kişilerin sizi aşağı çekmesine izin vermeyin.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Mevsim geçişinden etkilenmemek için sağlığınıza dikkat edin. Yürüyüşler, sağlıklı beslenme bugünlerde odağınız olsun. Enerjinizi korumak ve kış öncesi hazırlık yapmak için rahat günlerdeyiz. Beklenmedik bir haber alabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Beklemediğiniz bir seyahat sürprizi gündeminize girebilir. Bir arkadaşınız ya da eşiniz size tatille ilgili bir teklif yapabilir. Dinlenmeye ihtiyacınız olan bu dönemde, bu teklif size ilaç gibi gelecek. Mümkünse değerlendirin.