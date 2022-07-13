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  3. 5 günlük bebeğini başka bir aileye sattı! “Burun ameliyatım için paraya ihtiyacım vardı”
5 günlük bebeğini başka bir aileye sattı! “Burun ameliyatım için paraya ihtiyacım vardı”

5 günlük bebeğini başka bir aileye sattı! “Burun ameliyatım için paraya ihtiyacım vardı”

5 günlük bebeğini başka bir aileye sattı! “Burun ameliyatım için paraya ihtiyacım vardı”

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Güney Rusya'nın Dağıstan eyaletinin Kaspiysk şehrinden adı açıklanmayan 33 yaşındaki kadın burun estetiğini finanse etmek için beş günlük oğlunu 3 bin sterlin (yaklaşık 62 bin TL) karşılığında sattı. Bebeğini satan anne ve satın alan çift ise insan kaçaklığı suçundan tutuklandı.

 Yerel raporlarda adı geçmeyen 33 yaşındaki anne 5 gün önce doğan bebeğini başka bir çifte sattı. İddiaya göre anne, doğumun öncesinde bebeğini satacağı çifti ayarladı ve aralarında bir ödeme planı bile hazırladı. Oğlu için 3 bin sterlin isteyen kadın, çiftten yüzde 10 peşinatla 287 sterlin taksitlerle ödeme almaya başladı. Üstelik anne peşinat parasını ise kendi burnunu estetik ameliyat yaptırmak için kullandı.

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BEBEĞİN HASTALANMASI PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Haftalar sonra annesi tarafından başka bir çifte satılan bebek hastalandı. Bebeği hastaneye götürdüklerinde ise yetkililer onlardan doğum belgesini istedi ve gerçek o anda ortaya çıktı. Polisler insan kaçaklığı yaptıklarını tespit ettikleri üç zanlıyı birden tutukladı.

mynet.com.tr

 

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