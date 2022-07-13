20 yıl sonra döndüğünde bambaşkaydı! '10 yaşındayken beni uzaylılar kaçırdı'

Uzaylılar tarafından 10 yaşında bir çocukken ailesiyle birlikte yaşadığı çiftlik evinden alınarak bir sığınığa götürüldüğünü iddia eden Tony Rodrigues, kaçırmanın nasıl gerçekleştiğini ve sonrasında yaşadıklarını tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Derleyen: Betül Topaklı / Milliyet.com.tr - İnsanlık tarihinin cevabını en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi "Evrende yalnız mıyız?" sorusu. Peki gerçekten yalnız mıyız? ABD'de yaşayan Tony Rodrigues’e göre hayır. Katıldığı bir podcast programında 10 yaşında bir çocukken uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia eden Rodrigues o günü, “Ailemle birlikte köydeki çiftlik evimizde yaşıyorduk. Gece yarısı aniden uyandım. Odamda gizemli parlak mavi bir küre, yatağımın üzerinde gri bir renk vardı. Uzanıp ona dokundum. Canlı, soğuk ve ıslaktı. Ses bile çıkaramadan bana bir şey yaptı ve felç oldum. Ayakucuma 3-4 tane kısa boylu, sürüngen görünümlü yaratık geldi. Beni yataktan kaldırıp, bir ışık parıltısına taşıdılar. Uyandığımda bir UFO'da değildim. Burası uzaylıların planlarından telepatik iletişim yoluyla haberdar edildiği bir yeraltı sığınağıydı” diyerek anlattı.

"Yardımımı istediklerini ve programlarına uygun olup olmadığımı görmek için genetiğime bakmak gerektiğini söylediler. Acı vericiydi; biyopsi yaptılar, kafamın arkasından parçalar aldılar."

'20 YILLIK BİR YOLCULUĞA ÇIKTIM'

Uzaylıların yaptıkları testlerle görevleri için uygun kişi olduğunu belirlediklerini öne süren Rodrigues, “Bana bazı eğitimleri tamamlamam için yaşamıma 20 yıl eklemek istediklerini ilettiler. Önce bu durumu kabul etmedim. Ancak 20 yıllık yolculuğu hiç yaşanmamış gibi uyanabileceğim konusunda bilgilendirildikten sonra prosedürü kabul ettim. Beni yatırdılar ve gözüme içerisine iğneyle bir işlem yaptılar. Hiçbir şey hatırlamadan uyandım” dedi.

Tony Rodrigues

'HAFIZAMI GERİ KAZANDIM'

Yaşadığı bu olaydan sonra hafızasını yavaş yavaş geri kazandığını anlatan Rodrigues, “Bizi bir MK Ultra travma temelli zihin kontrol programına sokup, ölüme yaklaştıracak ilaçlar verdiler. Bu süre zarfında bilgiyi kanalize edecektik. Mars'a uzay görevlerine gönderildik” diyerek uzaylılartarafından kaçırılmasına ilişkin detayları paylaştı.

'UFO KAZASINA TANIK OLDUM'

Roswell cenaze evi çalışanı Glenn Dennis de 1947 yılında ABD'nin New Mexico Roswell’de yaşandığı iddia edilen UFO kazasını anlattı. Söz konusu tarihte küçük kasabalarda sağlık görevlileri veya ambulanslar olmadığı bilgisini veren Dennis, “Ne yazık ki ağır yaralı bir hastayı taşımak için cenaze arabaları kullanılıyordu. Bu nedenle küçük kasabalarda pek çok kez cenaze evleri ve cenaze müdürleri çifte görev yapardı. O gün ben de yaralı bir havacıyı üsse götürüyordum. Sonrasında kazayı fark ettim. Oraya gittiğimde daha önce hiç görmediğim tüm bu araçları ve insanları gördüm" dedi.

Glen Dennis

"ABD ordusu Roswell UFO kazasından sonra benden çocuk boyutunda tabutlar yapmamı isterken, bir hemşireyi de uzaylıların otopsisine yardım etmeye zorladı. Uzaylı otopsisi yaparak travma geçiren hemşire ordudan istifa etti."

O gün yaşanan bu olaylara bir hemşirenin daha tanık olduğunu aktaran Dennis, “Arka odadan tanıdığım bir hemşire çıktı ve bana ne yaptığımı sordu. Gördüğü uzaylılar karşısında dehşete düştü. O kadar korkmuştu ki bu durum onun ordudan ayrılmasına neden oldu” diyerek bu durumun hemşirede büyük sorunlara yol açtığını ileri sürdü.

'DENNIS DOĞRU SÖYLÜYOR'

Dünyanın en ünlü UFO olaylarından biri olan Roswell, 75 yıldır araştırmacıların ilgisini çekiyor. Roswell'i araştırmaya başladıklarında Glen Dennis ismini duyan pek çok insan onunla iletişim kurmak istedi. Eski bir dedektif ve askeri polis olan James Clarkson da güvenilir bir tanık olduğuna inandığı Dennis ile ölümünden önce konuştu.

Clarkson, “Dennis bana tüm hikayeyi anlattı. Yaklaşık 30 veya 40 dakika içinde onun doğru söylediğine dair tüm şüphelerimin ortadan kalktığını söyleyebilirim. Yalan söylemiyordu. Ancak tüm ısrarlarıma rağmen hemşirenin kim olduğunu açıklamadı" diye konuştu.

Roswell UFO kazasına ilişkin resmi hükümet açıklaması ise bir hava balonunun düştüğü yönünde oldu. Ancak birçok araştırmacı bu teoriyi çürüttüğünü öne sürdü. Görgü tanıkları ise uzaylı cesetleri gördüklerini ve enkazdan tuhaf malzemeler aldıklarını iddia etti.

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