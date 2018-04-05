5 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün günlük rutin işlerinizi bir kenara bırakıp farklı konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Gündeminizde olan konuları daha iyi anlamaya çalışabilirsiniz. Harcamalarınızda gözden kaçan unsurlar olabilir. Aşk konusunda keyifsiz olaylar yaşayabilirsiniz. Etrafınızdaki kişilerle paylaşım içinde olmak sizi rahatlatabilir. Fikirlerinizi savunurken daha sakin olmanızda fayda var.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün düşünceleriniz biraz dağınık olabilir. Finansal konularda sizden fikir alacak kişiler olabilir. Ortak konularda uğraşı içinde olabilirsiniz. İşlerinizi toparlamak için çaba gösterebilirsiniz. Gelecek beklentilerinizle ilgili keyifsiz durumlar yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz destekleri almanız gecikebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün yakın çevreniz ile ilgilenebilirsiniz. Denge ve uyum içinde kalmakta zorlanabilirsiniz. Sizi meşgul eden konularda yeniden harekete geçmek durumunda kalabilirsiniz. İşlerinizi toparlamak önem kazanabilir. İş hayatında sizi uğraştıran durumlar ortaya çıkabilir. Para konularında dikkatli olmanızda fayda var.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün ilgilendiğiniz konularla ilgili düşüncelerinizi yakın çevrenizle paylaşabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte hareket etmenizde fayda var. Yenilenmesi gereken işlerde sorumluluklarınız artabilir. Sizi yoran koşullar ortaya çıkabilir. Gün içinde yabancılarla ilgili durumlar fazla fedakâr davranabilirsiniz. Can sıkıcı durumlar oluşabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün farklı bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Kendinizi ifade etmek istediğiniz konulara yönelebilirsiniz. Harcamalar konusunda dikkatli olmanızda fayda var. Çocuklarınızla ilgili konular sizi oyalayabilir. Geçmişte kaldığını düşündüğünüz konuları tekrar hareketlendirebilirsiniz. Finansal konularda riskli girişimlerden kaçınmalısınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün aileniz ve evinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Askıda kalan işlerinizi yeniden hareketlendirmek isteyebilirsiniz. Toparlamanız gereken konularla uğraşabilirsiniz. Emlak ve toprak konularıyla ilgili işlerde yoğunluk olabilir. Eşinizle ilgili olaylarda daha sakin kalmaya çalışın. Keyfinizi kaçıracak durumlar oluşabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün iletişim yönünden yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Beklemediğiniz yerlerden haber gelebilir. İşlerinizi yeniden gözden geçirmek durumunda kalabilirsiniz. Durağan konular hareketlenebilir. Kardeşlerinizle ilgili durumlar ortaya çıkabilir. Yakın çevrenizdeki değişimlerden etkilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızda sıkıntı veren konuların üzerinde durmamaya çalışın.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün finansal olarak hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Sevdiğiniz konularla ilgilenmek bile keyif vermeyebilir. İş yaşamında sorumluluk alabilir yeniden gündeme gelen işler içinde olabilirsiniz. Fikirlerinizi savunmak isteyebilirsiniz. Tavrınıza özen göstermelisiniz. Sosyal ortamlarda zaman geçirmeye çalışın.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz ve kendinizle ilgili konularla uğraşmak isteyebilirsiniz. İlişkileriniz ön plana çıkabilir. İşlerinizde yeniden hareketlendirmek isteyeceğiniz konulara yönelebilirsiniz. Başkalarıyla yapacağınız görüşmeler size katkı sağlayacaktır. Ev hayatınızda sizi umutsuzluğa sokacak durumlar oluşabilir. Gün içinde toparlamak istediğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün istekleriniz ve planlarınız konusunda karmaşa yaşayabilirsiniz. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Yaşananlar karşısında daha anlayışlı olabilirsiniz. Gün içinde kendi iç dünyanızı daha iyi anlamaya çalışmalısınız. Sizi sıkıntıya sokan olaylara karşı dikkatli olmalısınız. Düşüncelerinizde zorlanabilirsiniz. Gün içinde sakin kalmaya çalışın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün gelecek için yapmış olduğunuz planlarınızda para ile ilgili konularda belirsizlikler olabilir. Yeteneklerinizi doğru yönlendirmekte zorlanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları yeniden hareketlendirmek isteyebilirsiniz. Görünür olmak için fırsatlar yaratabilirsiniz. Paylaşım içinde olduğunuz kişilerden yardım alabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan uzak durun.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün çalışma alanınızda olan durumlar sizi etkileyebilir. Kendinizi göstermek için mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. Bitirdiğinizi düşündüğünüz işleriniz tekrar gündeme gelebilir. Yeniden harekete geçmeniz gerekebilir. Aşk koşulları oldukça zor geçebilir. Kendinizi keyifsiz hissedebilirsiniz. Gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız.