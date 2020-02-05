5 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Yakın arkadaşlarınızdan birinin moralinin bozuk olması konusunda oldukça endişeleniyor gibisiniz. Bu konuya fazla kafa yormamaya çalışın ve arkadaşınızın iyi hissedebileceği aktiviteler organize edin.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Ailenizle önceden yaşadığınız problemler sizde o kadar derin yaralar açmış ki bunların yansımasını şu anki ilişkinizde görüyorsunuz. Önemli olan bu durumun farkına varmak ve düzeltmeye yoğunlaşmak.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bir arkadaşınızın evinde verdiği parti için çok heyecanlısınız. Eve giderken yanınızda küçük bir hediye götürerek ev sahibini mutlu etmeyi unutmayın.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

En çok ilginizi çeken konulara yönelmek ve bu alanda profesyonel eğitim almak için en doğru dönemdesiniz. Ancak birden fazla alana yönelmeniz enerjinizi düşürecektir, bunu göz önünde bulundurun.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Evinizi yeniden dekore etme fikri aklınızda dönüp duruyor. Bu fikri artık gerçeğe dönüştürmek için kafanızdaki fikirleri kâğıda dökmeli ve bir plan oluşturmalısınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Partneriniz ilişkinizdeki bazı problemler hakkında konuşmaya başladığında normalden daha aşırı bir tepki verebilirsiniz. Ses tonunuzu ayarlamaya çalışın ki tartışma daha da alevlenmesin.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Yakın bir arkadaşınızdan hediye alabilirsiniz. Bu hediye sizi hem duygulandıracak hem de huzursuz hissetmenize sebep olacak. Çünkü arkadaşınızın aldığı hediyenin maddi değerinin çok yüksek olduğunu fark edeceksiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Partneriniz bedenen sizin yanınızda olsa da zihninde kendi problemleriyle boğuşmakta. Ona sorunun ne olduğunu sorun ve beraber çözmeye çalışın.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Kafanızda yeni projeler mi oluşmaya başladı? Bu projelerin kaynağında olan insanlarla iletişiminizi koparmamalı ve birlikte bu süreçte yer almalısınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Eski bir dostunuzla yeniden iletişime geçtiğiniz bir dönemdesiniz. Bu dostunuza artık daha farklı bir gözle baktığınızı anlamalı ve duygularınızı ona açıklamalısınız.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün işinizi yaparken tam olarak odaklanamamanızın tek bir sebebi var o da aşık olmanız! Sevgilinizi görmek için sabırsızlanıyor ve işinize yoğunlaşamıyorsunuz. Biraz sakinleşin ve profesyonel davranmaya çalışın.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bir tabloya baktığınızda hissettiğiniz şeyler bugün sizi çok etkileyecek ve ilham verecek. Yeni yapacağınız işlerde kullanmak için yeni fikirler üretmeye başladığınızı fark edeceksiniz.