5 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Yakın arkadaşlarınızdan birinin moralinin bozuk olması konusunda oldukça endişeleniyor gibisiniz. Bu konuya fazla kafa yormamaya çalışın ve arkadaşınızın iyi hissedebileceği aktiviteler organize edin.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Ailenizle önceden yaşadığınız problemler sizde o kadar derin yaralar açmış ki bunların yansımasını şu anki ilişkinizde görüyorsunuz. Önemli olan bu durumun farkına varmak ve düzeltmeye yoğunlaşmak.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Bir arkadaşınızın evinde verdiği parti için çok heyecanlısınız. Eve giderken yanınızda küçük bir hediye götürerek ev sahibini mutlu etmeyi unutmayın.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
En çok ilginizi çeken konulara yönelmek ve bu alanda profesyonel eğitim almak için en doğru dönemdesiniz. Ancak birden fazla alana yönelmeniz enerjinizi düşürecektir, bunu göz önünde bulundurun.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Evinizi yeniden dekore etme fikri aklınızda dönüp duruyor. Bu fikri artık gerçeğe dönüştürmek için kafanızdaki fikirleri kâğıda dökmeli ve bir plan oluşturmalısınız.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Partneriniz ilişkinizdeki bazı problemler hakkında konuşmaya başladığında normalden daha aşırı bir tepki verebilirsiniz. Ses tonunuzu ayarlamaya çalışın ki tartışma daha da alevlenmesin.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Yakın bir arkadaşınızdan hediye alabilirsiniz. Bu hediye sizi hem duygulandıracak hem de huzursuz hissetmenize sebep olacak. Çünkü arkadaşınızın aldığı hediyenin maddi değerinin çok yüksek olduğunu fark edeceksiniz.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)
Partneriniz bedenen sizin yanınızda olsa da zihninde kendi problemleriyle boğuşmakta. Ona sorunun ne olduğunu sorun ve beraber çözmeye çalışın.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Kafanızda yeni projeler mi oluşmaya başladı? Bu projelerin kaynağında olan insanlarla iletişiminizi koparmamalı ve birlikte bu süreçte yer almalısınız.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Eski bir dostunuzla yeniden iletişime geçtiğiniz bir dönemdesiniz. Bu dostunuza artık daha farklı bir gözle baktığınızı anlamalı ve duygularınızı ona açıklamalısınız.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Bugün işinizi yaparken tam olarak odaklanamamanızın tek bir sebebi var o da aşık olmanız! Sevgilinizi görmek için sabırsızlanıyor ve işinize yoğunlaşamıyorsunuz. Biraz sakinleşin ve profesyonel davranmaya çalışın.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Bir tabloya baktığınızda hissettiğiniz şeyler bugün sizi çok etkileyecek ve ilham verecek. Yeni yapacağınız işlerde kullanmak için yeni fikirler üretmeye başladığınızı fark edeceksiniz.
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