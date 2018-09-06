6 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün başarılı olmak için yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Gün içinde sevdiklerinizle birlikte olmak için zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Gelecek beklentileriniz konusunda kendinizi daha iyi ifade etmeniz mümkün. Keyif aldığınız konularda harcamalar yapabilir yaratıcılığınızı geliştirecek eğitimlere katılabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Gün içinde evle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizi güçlendirmek istemeniz mümkün. Ailevi konularda kendi iç sesinize güvenmek sizi gelişen olaylara karşı koruyacaktır. Sorumlu olduğunuz konularda yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bu konuda alternatif planlar yapmanızda fayda var. Finansal konulara dikkat etmelisiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yapacağınız sözleşmelerde dikkatli olmalısınız. İletişimde olduğunuz kişilere ani tepki vermemeye çalışın. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Yeni haberler alabilirsiniz. Ev ve aileniz ile ilgili konular gündeminize gelebilir. Esnek olmanızda yarar var.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda daha hassas davranabilirsiniz. Gün içinde maddi konularınızla ilgili sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. İşle ilgili konularda başkalarından alacağınız destekle çok daha kolay ilerleyeceksiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanacaksınız.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

İş hayatınızda yeteneklerinizi ve önsezilerinizi kullanabileceğiniz bir gündesiniz. Özveride bulunduğunuz konularda kendinizi daha başarılı görmeniz mümkün. Finansal konularınızı düzenleyebilirsiniz. Eviniz ile ilgili yapmak istediğiniz değişiklikler için harekete geçmeniz olası. İhtiyacınız doğrultusunda planlamalar yapabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Uğraştığınız işlerinizde sorumlu olduğunuz konularda destek alabileceğiniz bir gündesiniz. Yakın çevrenizi kullanarak işlerinizi daha kolay halledebilirsiniz. Beklediğiniz haber hızlı bir şekilde gelebilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Olayları akışına bırakıp keyifli alanlara yönelebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

İş hayatınızla ilgili konularda daha fazla emek sarf etmek durumunda kalabileceğiniz bir gündesiniz. Bu konuda sezgileriniz size yol gösterebilir. Ortaklık konuları veya eşinizle paylaştığınız maddi değerlerinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Evinizin dekorasyonu için düşündüğünüz değişiklileri hayata geçirebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün yaşadığınız olaylarda bütünü görmek çok daha kolay olabilir. Uğraştığınız işlerinizle ilgili konularda iç sesinizi dinleyebilirsiniz. Aile ve ev hayatınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Evinizde yapmak istediğiniz değişikler için uygun zamanlar. Sevgilinizle ya da eşinizle keyifli anlar yaşamak için program yapabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda bütünü daha rahat göreceğiniz zamanlardasınız. Yeni yolculuklar planlayabilir, sevdiklerinizi de dâhil edebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Hizmet verdiğiniz alanlarda alternatif planlar yapmak sizi rahatlatacaktır. Yediklerinize dikkat etmenizde fayda var.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Çalışma ortamınızda elinizdeki işlerinizi tamamlamak için özveride bulunacağınız bir gündesiniz. Ortaklı konular gündeminizi etkileyebilir. Finansal olarak değişik alternatifleri değerlendirmek istemeniz olası. Bazı işlerinizi bitirme noktasına gelebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde duygusal olarak dalgalanmalar yaşamanız mümkün.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gün içinde çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz konularda ani plan değişiklikleri yapabilirsiniz. İşlerinizle ilgili gelecek yönünde kararlar alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda elinizden gelenin en iyisini yapacağınız bir gündesiniz. Benmerkezci yaklaşım içinde olmanız krizler yaşamanıza sebep olabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün yaratıcılığınızı sorumlu olduğunuz işlere yoğunlaştırabilirsiniz. Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Aileniz ve evinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Ailede yaşanmış eski bir olay gün yüzüne çıkması olası. Yaşadığınız evi değiştirmek isteyebilirsiniz. Yurt dışından gelen teklifleri değerlendirebilirsiniz.