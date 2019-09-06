6 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugünü kendinize ayırın. Yoğun bir haftanın ardından bunu fazlasıyla hakettiniz. Mesela dış görünüşünüze müdahale etmek için mükemmel bir gün. Nasıl olursa olsun kendinize şans verebileceğiniz harika bir gün. Bugün uzaklardan haberler alabilirsiniz. Parasal konudaki bu haberler için iyi düşünüp öyle karar vermenizde fayda var.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Duygusal dünyanız cam kırıklarıyla dolu. Artık içinize atmaktan vazgeçin. Yaşadığınız hayal kırıklıklarının üstesinden gelmek için arkadaşlarınızın yanına gidebilirsiniz. Arkadaşlarınız size çok iyi geliyor. Maddi konularda rahat bir dönem sizi bekliyor. Bir tatil planı yapabilirsiniz artık. Bu size ruhen de iyi gelecektir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Duygusal dünyanızdaki boşluk her an dolabilir. Bugün sürpriz bir kalp çarpıntısına hazır olun. Bugün toplum önündeki imajınız konusunda oldukça prestij kazanacağınız bir gün olacak. Tadını çıkarın. Önemli bir karar hafta başını beklemeyebilir. Önünüze gelecek seçenekler için ailenizden yardım almanız iyi olabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Herkes sizin iyi niyetinizi biliyor ama her aklınıza geleni dile getirmemelisiniz. Sonuçta düşüncelerinizi herkesin bilmesine gerek yok. İç sesinizde dillendirdiğiniz bazı konuları,bugün hayatınıza yansıtmanız, ahenk içinde giden günlük rutininizi zedeleyecek. En iyisi siz sevgilinize zaman ayırıp, bugünü unutun. Yarın yeni bir gün. Aynı hataları tekrarlamayın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Hayat çok hızlı değişiyor. O nedenle her gün yeni bir gündür diye bakmak gerek. Bazen siz bile kendinizin değişme hızına şaşırıyor olabilirsiniz. Dün hayatınızda olan ve çok keyif aldığınız biri, ile bugün alakanız bile olmayabiliyor. Bugün çok flörtöz bir gününüzdesiniz. Hayalleriniz ile aynı paralellikte olmasa da, işleriniz ile alakalı pozitif sonuçlar alacaksınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün gergin ve agresif hallerinizle hem çevrenizi üzebilirsiniz. Bazen siz de bu kadar güzel giden bir şeyi neden böyle anlamsızca zedelediğinizi anlayamıyorsunuz. Bu hafta çok çalıştınız ve yoruldunuz. Belki de biraz dinlenmeye ihtiyacınız vardır. Bir-iki gün uzak yolculuklar yapmaktan ve planlamaktan uzak durmanızda fayda var.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Toplumsal yaşama karşı duyarlılığınız ve mantıklı çözümlerinizle her gün daha bir itibar kazanıyorsunuz. Kendinizi öne koymaktan kaçınmayın. Partnerlik ilişkileri açısından şanslı bir gündesiniz. Ancak fevri davranışlardan kaçınmalısınız. Derinlik kurulmamış ilişkiler bir anda sonlanabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Duygusal dünyanızdaki boşluk sizi derinden etkiliyor, artık yeni ilişkiler için kapıları açmalısınız. Bu ara herkes sizi biraz kıskanıyor. Yaptığınız işte, kurduğunuz bağlantılar geleceğinizin temellerini oluşturuyor. Kafanızda kurmayı bırakın ve yola devam edin. Rüzgar hayatınızı tekrar şekillendirmeniz için sizin arkanızdan esiyor.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Hafta sonu sizin için özel bir öneme sahip, onu kendiniz için değerlendirmeyi ihmal etmeyin. Partnerinizi size bir sürprizle gelebilir. Bugünlerde parasal konularda aksiyon alırken iki kere düşünmeye özen gösterin. Bugün cüzdanınıza, kredi kartlarınıza sahip çıkın. Değer verdiğiniz her ne varsa korumaya özen gösterin.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Hafta boyunca şans sizden yanaydı, etkisi halen sürüyor. Bugün sürprizlerle dolu bir gün olacak. Romantik anlamda da çok şanslısınız. Partneriniz ile harika bir gün geçireceksiniz. Eşinizin kaynakları ile alakalı pozitif gelişmeler sizi sevindirecek. Yurtdışı ile alakalı konularda bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün sizi duygusal bir gün bekliyor. Bilinçaltınızda biriktirdikleriniz bugün su yüzüne çıkabilir. Her konuda güzel bir dönemden geçiyor olmanıza rağmen, kendinizi içsel olarak biraz sıkıntılı hissediyor olabilirsiniz. Taşınma, yer değiştirme gibi gündemleriniz olabilir. Bugün yeni bir ilişkiye başlamak için çok uygun bir gün!

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bir süredir yaşadığınız stres nihayet çözüldü. Artık rahatça konuşabilirsiniz. Rahatça iletişim kurabilir, kalbinizden geçenleri doğru bir şekilde aktarabilirsiniz. Eğer ilişkinizin özgür ruhunu, bir anda kökten değiştirme çabanız yoksa belli bir noktada da kendinizi frenlemeniz gerekiyor. Bugün yaşayacağınız problemler nakit akışınızda aksamaya neden olmayacak.