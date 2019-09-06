HAFTANIN SON GÜNÜNDE DOLAR...

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Dolar - euro kaç TL? 6 Eylül 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar, 6 Eylül 2019 sabahında bankalarası piyasada 5,6962 lira alış fiyatı, 5,6982 satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Euro ise 6,2934 lira alış fiyatı, 6,2963 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

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