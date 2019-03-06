6 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün bilemediğiniz konular, gizli kalan durumlar gündeminizi meşgul edebilir. Olaylara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz. Harekete geçmek istediğiniz konularda kontrol kaybı yaşayabileceğiniz zamanlar var. Sakin olmalısınız. Çalışma hayatında dalgınlıktan ötürü hata yapma riskiniz olabilir, dikkatli olmaya özen gösterin.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Gelecekle ilgili beklentileriniz, hayalleriniz gündeminizi oluşturabilir. Arkadaşlarınızla vakit geçirmekten hoşlanacağınız ve güven hissedeceğiniz zamanlar var. Gün içinde iş hayatınızda destek alabileceğiniz, yaptığınız işleri paylaşabileceğiniz kişiler olacak. İş arkadaşlarınıza karşı daha yapıcı olduğunuz bir gündesiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İş hayatınıza yönelik sorumluluklar almak isteyebilirsiniz, bu size yapıcı sonuçlar getirebilir. İşinizle ilgili durumlarda daha çok kabullenme yaşayabilirsiniz. Annenizle ilgili durumlarda daha fazla fedakarlık yapmanız gereken olaylar yaşanabilir. Koyduğunuz hedeflerin hayallerine kapılıp, işlerinizi aksatmamaya özen gösterin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Yabancılarla olan ilişkileriniz bugün ön planda olabilir. Hayatınızı keşfetmek ve belki daha çok içe dönme ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Ruhsal olarak daha fazla kabullenme içine girebilirsiniz. Bugün uluslararası bir iş yapıyorsanız, daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Bugün felsefi konular hakkında paylaşımda bulunabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün duygu derinliği yaşayabilir, güven duyma ihtiyacı içine girebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu, bu sizi kabullenmeye itebilir. Finansal konularda daha fazla dikkatli olmaya özen göstermelisiniz. Dalgınlığınız nedeniyle işlerinizde kriz yaratan durumlar oluşabilir. Yenilenme ihtiyacına girebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün eşinizle ilgili konularla ilgilenebilir ve bu konularda fedakar davranabilirsiniz. İlişkilerde uyum ve denge arayışı içine gireceğiniz zamanlar olabilir. İşlerinizle ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz, bu konuda dikkatli davranıp, gereğinden fazla yükün altına girmemekte fayda var. Uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

İş hayatınızda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Bitirmek istediğiniz işlerinizde daha çok fedakarlık yapmak durumunda kalacağınız zamanlar var. Sizi yoran yıpratan durumlara karşı daha fazla kabullenme içinde olabilir, işlerin gizli kalmasınız istediğiniz zamanlar yaşanabilir. Küçük ev hayvanlarınızla ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün hem iş hayatınızda hem de özel hayatınız da yaratıcılığınızı kullanacağınız zamanlar var. İşlerinizde alacağınız sorumluluklarınız da dikkatli olmalısınız, hayallere dalıp aksaklıklara yol açabilirsiniz. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir, onlara karşı yapıcı olmaya gayret göstereceksiniz. Duygularınızı yaşamaktan çekinmeyeceksiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Evinize ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Ailenizle ilgili konularda daha yapıcı davranabilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinlemeniz gereken bir gün. Güven duymak ve paylaşımda bulunmak size iyi gelecektir. Babanızla ilgili sorumluluk almanız gereken zamanlar var. Geçmişe yönelik konular gündeme gelebilir, akışta kalmaya çalışın.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Sizi iletişimi yüksek bir gün bekliyor. Ticari anlaşmalar imzalamanız gerekiyorsa, iki kere dikkatli olmanızda fayda var. İşlerinizde özenli ve yapıcı davranmanız gereken bir gündesiniz. Yakın çevrenizden gelen oldukça hareketli ve canlı konuşmalar, dedikodular olabilir. Kardeşlerinizin yaşadığı olaylara karşı kayıtsız kalmayacaksınız.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gündeminizi maddi kaynaklarınız ve gelir gider dengeniz oluşturmakta. Alış veriş yaparken kendinizi kaybetmemeye özen göstermelisiniz. İşinizle ilgili konularda daha fazla fedakarlık yapmalı ve sorumluluk almalısınız. Bu konuda size başkalarından destek gelebilir. Kişisel yetenekleriniz için daha fazla çaba sarf etmek size fayda sağlayabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün yeni başlangıçlar içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyeceksiniz. Hayatınızla ilgili bazı konuları kabulleniyor olmak, sizi rahatlatabilir. Beslenmenize daha özen göstermek isteyebilir ve değişime gidebilirsiniz. İş hayatınıza yönelik alacağınız sorumluluklar, fedakarlık gerektirebilir.