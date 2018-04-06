6 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün hayatınızda farklı bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Hayatınıza yeni bir şeyler katmak isteyebilirsiniz. Farklı konularda daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Görüştüğünüz kişilerde yanlış anlaşılmalardan dolayı tartışmalar çıkabilir. Tepkilerinizi vermeden önce olayları algılamaya çalışın. Gün içinde bilemediğiniz durumlardan dolayı kendinizi keyifsiz hissedebilirsiniz. Duygusal mücadele içinde olabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün alacağınız kararların net olmasına özen gösterebilirsiniz. Borç alacak işleri gündeme gelebilir. Banka işlerinizi toparlamaya bakın. Bir anda çıkan olayların arasında kalmış gibi hissedebilirsiniz. Ani değişikliklerden rahatsız olabilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Beslenmenize dikkat etmeniz gerekebilir. Duygusal ihtiyaçlarınızın karşılanmadığını hissedebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün hayatınızda olan kişi ile ilgili konular ön planda olabilir. Sabah saatlerinde iletişimde olduğunuz kişilerle sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalardan dolayı keyfiniz kaçabilir. Yeni kararlar alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi yeniden hareketlendirebilirsiniz. Anlaşmalar gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde daha hareketli koşullar oluşabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün iş hayatınızda hareketli saatler yaşayabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle ilişkilerinize özen göstermelisiniz. Gün içinde sizi yoran koşullar oluşabilir. İş arkadaşlarınızla konuşmalarınıza özen göstermeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konularda başkalarına destek verebilirsiniz. İşlerinizi yeniden toparlama fırsatı bulabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün yapmaktan haz duyduğunuz konularla ilgilenebilirsiniz. Yaratıcı olduğunuz işlerde daha başarılı olabilirsiniz. Sorumluluklarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular zamanınızı alabilir. Gün içinde harcamalar yapabilirsiniz. Ticari konularda sorumluluk alabilirsiniz. İlişkilerde tepkilerinize dikkat etmelisiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün evinizdeki teknik konularla ilgilenebilirsiniz. Ailenizde yeniden gündeme gelen konularda paylaşım içinde olabilirsiniz. Toprak veya emlak işleri zamanınızı alabilir. İlişkilerinizdeki sorumluluklarınız tekrar gündeme gelebilir. İlgilendiğiniz konuları fazla irdelemeyin. Bu durum sizin tepkilerinize yansıyabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün sizi düşündüren konularda heyecan duyabilirsiniz. Bu düşüncelerinizi yakın çevrenizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde sorumlu olduğunuz konuları ilerletmekte zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kadınlarla ilgili konular gündeme gelebilir. Ticari konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Zihinsel konular sizi fazlasıyla meşgul edebilir. Kendinizi rahatlatacak şeylerle ilgilenebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün uyandığınızda düşünceleriniz sebebi ile gergin olabilirsiniz. İletişim içinde olduğunuz kişilere daha sakin yaklaşmalısınız. Sorumlu olduğunuz konulara başkalarını da dâhil etmek isteyebilirsiniz. Bu konuda üstlerinizden destek görebilirsiniz. Gün içinde parasal konular sizi daha fazla etkileyebilir. Riskli konulara çekimser kalabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün kendinize olan inancınız daha da artmış olabilir. Kişisel olarak önem verdiğiniz konularda daha mücadeleci olabilirsiniz. Duygularınızı ifade ederken tepkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Hisleriniz daha güçlü olabilir. Gün içinde olaylara karşı daha sakin yaklaşmalısınız. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz. Gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün dikkatinizden kaçan ya da farkında olmadığınız konularla ilgili sorun yaşayabilirsiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklar sizi strese sokabilir. İkili ilişkilerinizde duygularınızı ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları toparlayıp, daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. İşlerinizi tutku ile yapacağınız bir gündesiniz. Değişimler yaşayacağınız olaylar yaşanabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün kendiniz ile ilgili planlarınızda arkadaşlarınızın ya da yakın çevrenizin düşüncelerini paylaşmalarını isteyebilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Farklı fikirlerin arasında kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları yeniden hareketlendirmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız yardımlar sizi rahatlatabilir. Bazı konuları daha fazla kurcalamak isteyebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün çalışma alanınızda bazı sürprizler yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerinde işlerinizi ilerletmekte zorlanabilirsiniz. Değişim içinde olacağınız zamanlar var. Bazı teknik konularda sorumluluklarınız artabilir. Ticari konularda özen göstermelisiniz. İşlerinizdeki değişiklikler sizi keyifsiz kılabilir. Aşkta yıpranmalar olabilir.