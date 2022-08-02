7 milyar insanı etkileyebilir! Dünya'nın oluşumundan beri bir ilk... NASA paniğe kapıldı

Geçtiğimiz haziran ayının çarşamba günü Dünya tarihi açısından son derece kritik bir öneme sahipti. 29 Haziran 2022'de gezegenin oluşumundan bu yana ilk kez meydana gelen bir durum, NASA'dan Meta'ya çeşitli alanlarda panik havası yarattı. Uzmanlar, söz konusu durum devam ettiği takdirde yaşanabilecek küresel çaptaki facialara değinerek uyarılarda bulundu. 7 milyar insanı ve tüm yerküreyi olumsuz etkileyebilecek olası tehlikelerin yaşanmasına yol açan durumun ayrıntıları ve sonuçları ise şöyle...

Yaklaşık 4,5 milyar yıl yaşı dikkate alındığında gezegenimiz çok yakın bir tarihte, geçtiğimiz haziran ayının son çarşambasında bir ilke tanıklık etti. Zamanda meydana gelen değişim, NASA'dan Meta'ya kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösteren uzmanların tedirgin eden uyarılarını da beraberinde getirdi. Bankalardan hastanelere, endüstriden akla gelebilecek neredeyse her alanda etkili olabilecek bu durum, Dünya'nın yalpalama hareketindeki azalmadan kaynaklanıyor...

DÜNYA HİÇ BU KADAR HIZLI DÖNMEDİ!

29 Haziran 2022, kayıtlara Dünya tarihinin en kısa günü olarak geçti. Gezegenin yalpalamasındaki azalma nedeniyle 24 saatlik döngüden 1,59 milisaniye eksildi.

Timeanddate internet sitesinde 29 Haziran'ın ardından yapılan uyarıda Dünya'nın hızlı dönüşünün devam etmesi durumunda ilk kez bir saniye atlanabileceği ifade edildi.

24 SAAT EKSİ BİR SANİYE = FACİA

Uzmanları da paniğe sürükleyen bu durum devam ettiği takdirde uydular hasar görebileceği, verilerin bozulabileceği, zamanlamada hataların meydana gelebileceği ve banka sektöründen hastanelere kadar çeşitli hayati sistemlerde toplu kesintiler yaşanabileceği belirtiliyor.

Meta'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada da 'negatif saniye'nin yıkıcı etkileri olabileceğinin altı çizildi.

29 Haziran'dan önce kayıtlara geçen en kısa gün 19 Temmuz 2020'ydi. Bu günde 24 saatten 1,47 milisaniye eksilmişti.

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