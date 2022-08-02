“Torunumuz tacize uğradı” dediler! 11 yaşındaki kızı ayak bileğinden zincirle direğe bağladılar

11 yaşında ismi açıklanmayan Taylandlı bir kızın büyükannesi ve büyükbabası tarafından bir direğe zincirle bağlandığının ortaya çıkması ülkede infial yarattı. Bölgede yaşayan bir kişi tarafından paylaşılan görüntülerin sonrasında sosyal hizmetler harekete geçti ve olaya dair bir soruşturma başlatıldı.

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Buriram eyaletinde yaşayan bir büyükanne ve büyükbaba, 11 yaşındaki torunlarını sokağa çıkmamak için ayak bileğinden zincirledi. 11 yaşındaki çocuk, sosyal hizmetlerin ve polisin gelmesinin ardından yetkililere, kendisini küçüklüğünden beri yetiştiren büyükannesi ve büyükbabasının kendisini düzenli olarak zincirlediğini ve sopayla dövdüğünü söyledi. Özellikle arkadaşlarıyla dışarı çıkmak istediğinde büyükbabasının büyük bir tepki göstererek kendisini tehdit ettiğini dile getirdi.

“GÜVENLİĞİ İÇİN YAPTIK”

Büyükannesi ve büyükbabasının kendisini karanlıkta bıraktığını iddia eden çocuk, kurallara uymadığı için aile büyüklerinin kendisini zincirlediğini anlattı. Büyükanne ve büyükbaba ise 45 yaşındaki bir adamın tacize uğrayan torunlarının güvenliği için sert önlemler almak zorunda kaldıklarını ifade ederek kendilerini savundu. İkili, 45 yaşındaki bir adamın torunlarını önce tatlı almaya götürmek için ikna ettiğini ve ardından ise cinsel tacizde bulunduğu iddia etti. Büyükanne ve büyükbaba aynı durumun bir kez daha yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldıklarını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgede yaşayan başka bir kişi tarafından çekilen görüntülerin sosyal medyada gündem olması üzerine emniyet güçleri olaya dair soruşturma başlattı. Bölgede yerel bir işletmeci olan Chor Wanitklang, polise,küçük kızın onlara uymadığı için büyükannesi ve büyükbabası tarafından birçok kez cezalandırıldığına ve zincirlendiğine tanık olduğunu söyledi.

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