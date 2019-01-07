7 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün hayatınızda olan bazı şeyleri değiştirme isteği içinde olabilirsiniz. Yeni fikirlerinizi hayata geçirmek için heyecan duyacaksınız. Kendi bireyselliğinizi ifade etmek istediğiniz zamanlar olabilir. Geleceğe dair beklentilerinizi netleştirmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmekten keyif alacağınız bir gün.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Gündeminizi iş hayatınızdaki değişiklikler oluşturabilir. Hedefinize ulaşmak için fark yaratacak çözümler bulabilirsiniz. Üstlerinizle yeni fikirleriniz hakkında görüşme yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. Devletle ilgili işlerinizde değişiklik olabilir. Annenizle daha çok ilgilenmeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde daha iyimser bir tavır içinde olabiliriz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Yeni ufuklara açılma ve özgürleşme isteği içinde olabilirsiniz. İşyerinizde eğitimler düzenleyerek, fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Gün içinde akademik konulara zaman ayırarak teknik bilginizi geliştirmek size iyi gelecektir. Gitmek istediğiniz yolculuklar için plan program yapmaya başlayabilir, arkadaşlarınızı da dahil etmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün yapacağınız görüşmelere özen göstermelisiniz çünkü gün içinde kriz yaratan durumlar olabilir. İşlerinizle ilgili teknik konulara daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar, özgürlük isteğinizi artırabilir. Akşamüstü fikirler netleşebilir, duygularınızı daha doğru şekilde ifade edebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Gündeminizi ikili ilişkileriniz oluşturabilir. Bireyselliğinizi yaşamak istediğiniz bugünde geleceğiniz için yeni fikirler oluşturmak size iyi gelecektir. Sabah saatlerinde farklı düşünceler içinde olabilir, daha spontan yaşamak isteyebilirsiniz. Öğleden sonra ilişkileriniz netlik kazanabilir. Mahkemeyle işi olanlarda değişiklik yaşanabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün iş yerinizde beraber çalıştığınız insanlarla ilgili konular sizi meşgul edebilir. Sağlıkla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız, kendinize daha fazla özen göstermeye çalışın. Sorumluluklarınızla ilgili yoran yıpratan konular olabilir, endişelerinizi göz ardı etmeyin. Akşam saatleri inatçı kişilerle polemiğe girmemekte fayda var, sakin kalmaya özen gösterin.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün gündeminiz de aşk var. Kendinizi daha çok ifade etmeye çalışacağınız bugünde yeni fikirlerinizi yaşamak isteyeceksiniz. Bugün farklılık isteği içinde hayatınız da dönüştürmek istediğiniz her şeyi tek tek gözden geçirebilirsiniz. Çocuklarınızla zaman geçireceğiniz zamanlar var. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün aileye ve köklere ait konular var. Ev hayatınızla ilgili değişiklik düşünüyorsanız, bugün karar verebilirsiniz. Bireyselliğinizi daha fazla yaşamak isteyeceğiniz bugünde yeni fikirlerinizin peşinden gitmek isteyeceğiniz zamanlar var. Bugün seçimlerinizde iç sesinize kulak verebilirsiniz. Akşam saatlerinde aşırılıklardan kaçınmaya özen gösterin.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün yeni fikirler üretecek ve bunları etrafınızla paylaşmak isteği duyacaksınız. Eğitim alanında yeni gelişmeler olabilir. Yakın çevrenizle fikir alıverişi yapabilirsiniz. Gençlerin olduğu gruplarla geçireceğiniz zamanlar var. Akşam saatlerinde kendini beğenmiş inatçı kişilere karşı daha toleranslı olmanızda fayda var.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Kişisel yeteneklerinizi daha bireysel ifade etmek isteyebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili değişikliğe gidebilir, farklı tutumlar izleyebilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Teknik konularda başkalarından yardım alabilirsiniz. Akşam saatlerinde olaylara karşı daha iyimser yaklaşmaya özen gösterin.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün eğitim konuları ön planda. Kendinizi ve yaşamınızdaki bazı şeyleri değiştirmek isteyeceğiniz bugünde yeni fikirleri daha çok önem vereceksiniz. Gruplar içinde olacağınız zamanlar var ve bu size çok iyi gelecek. Fikirlerinizi yaymaktan hoşlanacağınız bir gündesiniz. Özgürlüğünüzü yaşamak isteyecek, bireyselliğinizi ifade edeceksiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün gündeminizi gizli kalmış konular oluşturabilir. Bilemediğiniz konular hakkında içsel süreçler yaşayabilirsiniz. Farklılık yaratmak istediğiniz konuları, elinizde olmayan nedenlerle başaramayabilirsiniz. Gençlerle zaman geçirmek size iyi gelebilir. Akşam saatlerinde aşırıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Sakin kalmakta fayda var.