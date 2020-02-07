7 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Grup içinde sivrilmekten korkmayın. Bugün kafanıza ne koyarsanız onu elde edebileceğiniz bir gün. Kartlarınızı buna göre oynayın.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Yeni bir ilişki heyecan verici olabilir ancak bu aralar kariyerinize odaklanmanız daha mantıklı gibi görünüyor. Dikkatinizi dağıtacak herhangi bir durum pişman olacağınız şeyler yaşamanıza sebep olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün kulağınıza gelecek bir haber yakın arkadaşlarınızın canını sıkacak cinsten olabilir. Bu haberi onlarla paylaşıp paylaşmamak arasında kalacaksınız.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Cevabını aradığınız bir sorunun ana kaynağını bulmak size yardımcı olacak. Başka şeylere kafa yormayın ve sorunun derinliklerine inin.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

İnsanlar sizinle fikir alışverişinde bulunduklarında size güvenebileceklerini hissediyorlar. Güçlü görünüşünüz sayesinde herkesin kalbinde kolaylıkla taht kuruyorsunuz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Cömert olmakla kendinizden ödün vermek arasındaki farkı anlamalısınız. Kendinizi zora sokacak şekilde insanlara yardım etmekten vazgeçmelisiniz. Önceliği kendinize sonrasında ise sevdiklerinize verin.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Önünüze çıkan fırsata balıklama atlamalısınız yoksa uzun bir süre daha bulunduğunuz yerde saymaya devam edeceksiniz. Riskli bir fırsat olabilir ancak bunu değerlendirmek zorundasınız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Biriyle yakınlaşmaya çalıştığınız bir dönemde olmalısınız. Bu kişiyle konuşmaya başladığınızda kalbiniz hızlı bir şekilde atmıyorsa doğru kişi olduğundan emin olamazsınız. Unutmayın ki partneriniz her şeyden önce sizi heyecanlandırmalı!

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün karşınıza çıkacak ufak güzellikler sayesinde hayatın ne kadar yaşamaya değer ve büyüleyici olduğunu anlayacaksınız. Bunlar doğanın içinde saklı olan güzellikler, çevrenize bakmaya devam edin.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün yaratıcı tarafınızı keşfediyorsunuz ve müzik kulağınız oldukça gelişmiş. Kendinizi müziğin ritmine kaptırıp enerjinizi dans ederek atmaya ne dersiniz?

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Sizinle ilgilenmeyen birine harcadığınız enerjiyi sizi geliştirecek bir hobinize harcasaydınız şu ana kadar çok büyük ilerleme kaydetmiş olurdunuz. Bu kişinin peşinden koşmayı artık bırakmalı ve kendinize odaklanmalısınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Hoşlandığınız kişinin yakın arkadaşlarının etrafında olmanız kaleyi içten fethetmenize yardımcı olabilir. Onun nelerden hoşlandığını öğrenin ve ona göre sohbeti başlatın.