700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, koca bir nesli yok eden 'kara ölüm'ün kaynağını buldu

700 yıllık Kırgızistan mezarlarını kazan bilim insanları, 75 veya 200 milyon arasında insanın ölümüne neden olduğu tahmin edilen kara veba hastalığının kaynağını tespit etti.

Günümüzde koronavirüs salgını ile boğuşan insanoğlu daha önceleri de birçok hastalıkla boğuşmak zorunda kaldı. Bunlar arasında en yıkıcısı ise 1347-1351 yılları arasında Avrupa'da zirveye ulaşan ve Kuzey Afrika'da 75-200 milyon kadar insanın ölümüne yol açtığı düşünülen kara veba oldu. Bilim insanları, kara vebanın kaynağı ve gizemine ilişkin çok önemli tespitler gerçekleştirdi.

KAYNAĞI BİR TÜRLÜ BULUNAMADI

The Guardian'da yer alan habere göre kara ölüm olarak da adlandırılan virüs, ticaret yollarına yayılarak kıtaları sardığında on milyonlarca insan öldü. Salgının kaynağını ortaya çıkarmak için yoğun çabalara rağmen, kesin kanıtların olmaması neden ve nasıl çıktığı sorularını yanıtsız bıraktı.

VEBANININ ATASINI BULDULAR

Leipzig'deki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden Prof. Johannes Krause,"Yalnızca Kara Ölüm'ün atasını değil, bugün dünyada dolaşan veba türlerinin çoğunun atasını da bulduk." dedi. İskoçya'daki Stirling Üniversitesi bilim insanı Philip Slavin ise, "Kara Ölüm'ün kökeni hakkındaki asırlık tartışmaları sona erdirmeyi başardık" dedi. Salgının kaynağına ilişkin yapılan araştırmalardan sonuncusu Nature dergisinde yayımlandı.

700 YILLIK MEZARLAR KAZILDI

Slavin, Kırgızistan'ın kuzeyinde 1338-39 yıllarında ani ölümlerin anlatıldığı 1890 tarihli bir çalışmada ip ucu yakaladıklarını söyledi. Kara Veba'dan 7-8 yıl öncesine dair anlatının peşine düşen Slavin, antik DNA'ları inceleyen uzmanlardan oluşan bir ekip kurarak bölgeye gitti.

Bakterinin genomunun tam analizi, sekiz yıl sonra Avrupa'da Kara Ölüm'e neden olan türün doğrudan atası olduğunu ve sonuç olarak, muhtemelen bir sonraki kıtadaki nüfusun yarısından fazlasının ölüm nedeni olduğunu buldu. Bilim insanları, suşun yaşayan en yakın akrabasının aynı bölgedeki kemirgenlerde bulunduğunu söyledi.

DAHA AZ TEMAS, ÖLÜM ORANINI AZALTTI

İnsanlara hala hıyarcıklı veba bulaşmış olsa da, daha iyi hijyen ve enfeksiyonu insanlara bulaştırabilen sıçan pireleriyle daha az temas, daha fazla ölümcül veba salgınlarını önledi.

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