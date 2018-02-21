8 AYLIK BEBEĞİ SIK SIK AĞLAMA NÖBETLERİ GEÇİRİYOR VE ÇIĞLIKLAR ATIYORDU..

Rusya'da bebeğinin sık sık ağlamasından şüphelenen anne Elena Levendeeva, bir şeylerin ters gittiğini düşündü... Bu nedenle, şüphelerini doğrulamak için eve gizli kamera yerleştirdi. Anastasia Zhelyabova adındaki Rus dadının 8 aylık bebeğe işkence anları gizli kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Şoke eden görüntülerde bebeğin burnunu sıkarak nefes almasını engelleyen, yüzüne vuran ve kolundan tutarak yere fırlatan Zhelyabova'nın 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

Bebeğinin 2 haftadır ağlama nöbetleri geçirdiğini gözleyen anne şüphelerinde haklı çıktı. 2 haftadır yanlarında çalışan dadı Zhelyabova bebeğe türlü işkenceler yapıyordu.

“AĞLAMA NÖBETLERİ BANA TERS GİDEN BİŞEYLERİN OLDUĞUNU HİSSETTİRDİ”

Rusya’nın Nefteyugansk şehrinde yaşayan anne Elena yaşadığı durumu Facebook hesabında paylaşarak, ”Çocuğumuzun sık sık ağlama nöbetleri geçirmesi ve çığlıkları bana ters giden bir şeyler olduğunu hissettirdi. Anneydim ve yanılmadım. 2 hafta önce anlaştığımız dadının oğluma yaptığı işkenceleri ağlayarak ve çaresizce izledim. Hak ettiğini bulmasını diliyorum” diye not düştü. Zhelyabova’nın 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.