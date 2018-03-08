8 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Üzerinizde sizi sıkan ve kısıtlayan bir ağırlık hissedebilirsiniz. Bu bunaltıcı hava neyse ki akşam saatlerinde dağılıyor. Günün ikinci yarısında rahat bir nefes alabileceksiniz. Endişelenmeyin, perşembe geceniz son derece hareketli ve eğlenceli geçecek. Gün boyunca sizi bunaltan havadan eser bile kalmayacak.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin. Kafanıza takılan sorunları partnerinizle konuşarak çözmeye çalışmalısınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli bir pota oluşturacak. Öğle saatlerinden sonra iş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya geleceksiniz. Partneriniz de bu konuda hemfikir olacaksınız. Karşınızdaki insanlara karşı sınırlarınızı koymalı ve tavrınızı belli etmelisiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün maddi konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun başarılı çalışmalarınız ses getirecek. Size keyif verecek uğraşlar bulup onlarla ilgilenmek size iyi gelecek

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Çok canlı bir gününüzdesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işleriniz erteleyebilirsiniz. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyorsunuz. Bugün partnerinizden yardım alabilirsiniz. Psikolojik olarak rahatlamak için içinizi dökmeli ve kafanızda bulanıklık bırakmamalısınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi çok fazla etkilemeyecek. Girişimciliğinizi destekleyen davranışlar içindesiniz.. Bugün karşınıza çıkacak olan fırsatlar olumsuzlukları unutturacak. Alacağınız bir telefon harekete geçmenizi sağlayabilir ve hayatınızı hareketlendirebilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Geçmişle ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partnerinizde paylaşıyor. Uzun süredir haber alamadığınız kişileri özleyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuların üstesinden rahatlıkla geleceksiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili olarak, desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağ duyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyorsunuz. Bugün fazla sorumluluk alıyor ve kendinizi gereğinden fazla zorluyorsunuz. Gereksiz tartışmalara girmekten kaçınmalısınız. Aksi takdirde sinirleriniz gerilebilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok fazla cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi istediğiniz her konuda doğru kullanacaksınız. Evinizde huzur bulmalı, biraz kafa dinlemeye çalışmalısınız

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Yaşamın her adımında bir yerlere, bir konuya kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz.. Bugün her olayın arkasında farklı nedenler aramak sizde alışkanlık halini aldı. Bugün yaptığınız tüm işlerde istikrarlı davranacaksınız.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız.. Bugün ters bir bileşke içinde olacaksınız. Duygusal anlamda kendinizi yorgun hissedebilirsiniz ama sakin davranmalısınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün yakın arkadaşlarınızla kurduğunuz samimiyeti, iş yerinizdeki diğer ortamlara da yaymalısınız. Bu sizi daha da motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız yüzünden, dostlar konusunda da seçici olmanıza neden oluyor. Kafanızdaki sorunları tek başınıza değil yakınlarınızla çözmelisiniz.