RANDEVUYA GEÇ KALDI DİYE DOKTOR 5 YAŞINDAKİ KIZI KABUL ETMEDİ

Her ebeveynin en büyük kabusu çocuğunun hastalanmasıdır. Ellerinden gelen her şeyi yapmalarına rağmen çocuklarının hastalanması bazen onlara bağlı değildir.

26 Ocak 2015 tarihinde beş yaşındaki Elli-May Clark astım atağı geçirdi. Annesi Shanice Clark hemen hastaneyi aradı.

Galler’in Newport şehrindeki Grange Kliniği’nde Ellie-May’e 25 dakika sonrası için randevu verildi.

Yakın zamanda doğum yapan Shanice’in hastaneye yetişmek için aracı da yoktu.

Hastaneye beş dakika geç geldiler ve kendilerinden beklenmeleri istendi. Sıra onlara geldiğinde doktor anne ve kızını kabul etmedi.

Dr. Joanna Rowe prensip olarak, randevuya 10 dakikadan fazla gecikenleri kabul etmiyordu.

Sky News’ten aktarılanlara göre anne hastaneyi 16:35’te aramış ve saat 17:00 için randevu vermişler.

Kızı, Shanice’e “Anne doktor neden bizi görmek istemiyor?” diye sormuş.

Resepsiyonist, Shanice ve Ellie-May’in 18 dakika geciktiğini söylerken, New York Post’tan aktarılanlara göre anne bu iddiayı reddetmiş.

Ertesi gün gelmeleri istendi

Shanice, kızını kabul etmeyen doktora haliyle öfkelenmiş. BBC’den aktarılanlara göre Dr. Rowe küçük kızın neden hastaneye geldiğiyle ve hastanın geçmişiyle ilgilenmemiş.

Doktor tarafından reddedilen Shanice’e kızını eve götürmesi ve her 15 dakika bir kontrol etmesi söylenmiş.

Eve dönünce Ellie-May 20:00’da yatağa yatmış. 22:30’da annesi kızının şiddetli şekilde öksürdüğünü duyunca hemen kontrol etmeye gitmiş. Odasına girdiğinde kızının yataktan düştüğünü, ellerinin ve suratının morardığını görmüş. Anne hemen ambulansı aramış. Royal Gwent Hastanesi’nden yollanan ambulans kızı apar topar hastaneye yetiştirmeye çalışsa da küçük kız ambulansta hayatını kaybetmiş.

Resmi kontrol ve soruşturmada küçük kızın ölüm nedeni bronşiyal astım olarak not edilmiş.

New York Post’tan aktarılanlara göre adli tabip, “Kanıtlar ışığında konuşmak gerekirse, Ellie’ye müdahale edilseydi bugün Ellie hayatta olur muydu tam olarak bilinmiyor. Öte yandan doktorun, hastasını kabul etmesi gerekirdi. Sistemsel aksaklıklar nedeniyle hayatını kaybetti” demiş.

Ne kadar özür dilense de küçük kız hayata dönmeyecek.

Adli tabip Wendy James, küçük kızın doktor tarafından reddedilmesinin hayatına direk olarak mal olup olmadığı için kesin bir şey söylenemeyeceğini ifade etti.

Öte yandan James, Galler’deki yetkili kurumlara bir daha böyle bir şey gerçekleşmemesi için dilekçe yazacağını söyledi.

Hiçbir çocuk hastalığı ciddi olsun ya da olmasın tedavi edilmeden eve gönderilmeyi haketmiyor. Umarız ki sağlık sektöründe çalışanlar buradan bir ders çıkarırlar.

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