8 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün öğlene kadar işlerinizde konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. Akışta kalmaya çalışın. Gündeminizi bilemediğiniz konular oluşturabilir. Kendi duygusal sınırlarınızı öğreneceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlara karşı yargılayıcı bir tutum içinde olmaktan kaçının. Ruhsal gelişiminiz için çaba göstereceğiniz zamanlar var.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Öğlene kadar tamamlanması gereken işleri bitirmekte fayda var yine de motive olmakta zorlanabilirsiniz. Bugün arkadaşlarınızla birlikte olmak size keyif verecektir. Zamanınızı sosyal konularla ilgilenerek geçirmek isteyebilirsiniz. Gelecek planlarınızla ilgili hayal kurmak hoşunuza gidebilir, bunu çevrenizdekilerle paylaşmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Sabah saatlerini öğleden sonraki işlerinizi organize ederek geçirebilirsiniz. Karar vermeniz gereken işlerinizi ileriki saatlere kaydırmanız daha iyi olacaktır. Üstlerinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Dikkatinizi toparlamakta zorlanıyorsanız, yararlı işler için zaman harcayabilirsiniz. İşyerinizde bitirilmesi gereken ufak tefek işlerinizle uğraşabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Öğlene kadar evle ilgili işlerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak size iyi gelecek. İlerleyen saatlerde yurtdışından gelen arkadaşınızla görüşebilir veya yabancılarla ortaklaşa yaptığınız işlere yönelebilirsiniz. Bugün yaşadığınız olayın bütününü görmek için bekleyişte kalmanız gereken zamanları işaret ediyor.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Günü ortaklı para konularıyla ilgilenerek geçirebilirsiniz. Finansal konularla ilgilenirken dikkatinizi toplamaya özen göstermekte fayda var. Önemli kararları bugün almamaya çalışın. Bugün işlerinizde aksamalar olabilir. Rahatsızlık duyacağınız zamanlar olabilir, akışta kalmaya özen gösterin. Sağlığınıza dikkat edin.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Günün ilk saatleri yavaş ilerlese de sakin kalmakta fayda var. İlerleyen saatlerde eşinizle birlikte keyifli zamanlar geçirebileceğiniz zamanlar var. Mahkeme ve davalık süreçleriniz var ise, bekleyişler sürebilir. Yararlı uğraşlarla zaman geçirebilirsiniz. Gün içinde hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz, sezgileriniz sayesinde kolayca atlatabileceksiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Çalışma ortamında sorumluluklarınızda değişiklikler olabilir. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı daha hassas olma eğiliminde olabileceğiniz zamanlar var. Gün içinde işle ilgili sizi yoran konularla uğraşabilirsiniz. Bitirmeniz gereken evrak işlerinizle uğraşmak bugün için daha iyi olabilir. Sağlığınıza daha çok özen göstermelisiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Sabah saatlerini evinizle ilgili konulara ayırmak isteyebilirsiniz. Bazı beklemeler olabilir, bu yüzden aksaklıklara karşı hazırlıklı olmalısınız. Öğleden sonra yaratıcı işler için uygun koşullar var. Çocuklarınızla ilgili değişiklikler, uğraşlar da dikkat çekebilir. Güzel şeyler için harcama yapmaktan keyif alabilirsiniz. Risk alacağınız işlere girişmemekte fayda var.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gündeminizi eskiler, geçmişe yönelik konular oluşturabilir. Ailenizle zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Ev kazalarına dikkat etmekte fayda var. Aile fertleriyle yararlı işler yaparak zaman geçirmek size iyi gelebilir. Babanızla ilgilenmeniz gereken konular olabilir. Kendi başınıza kalıp hayal kurmak isteyeceğiniz zamanlar var.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Sabah saatleri daha durgun geçebilir. Sabırlı olmanız gereken durumlar yaşayabilirsiniz, beklemede kalmalısınız. Hareketli bir gün yaşayabilirsiniz ama işleriniz sonuca bağlanmayabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz, akışta kalmakta fayda var. Kardeşlerinizle birlikte sanatsal işlerle uğraşmak sizi rahatlatabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün farkında olmadan harcamalarınızı abartabilirsiniz, ödemelerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Öğlene kadar işlerinizi toparlamakta fayda var, işleriniz istediğiniz hızda gelişmeyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak yararlı işler yapmak isteyebilirsiniz. Hayaller içinde olup, işlerinizi aksatmayın. Karar vermeniz gereken konularda daha özenli olmalısınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün duygularınızı derinden hissederek yaşayabilirsiniz. Öğlene kadar işlerinizde beklemeler olabilir, sakin olmakta yarar var. Kendinizle ilgili yenilenmeye gidebilirsiniz. İçsel temizlik yapmak isteyebilir, sağlık ve beslenme konusunda yeni programlar uygulamaya başlayabilirsiniz. Bugün hayal kurmak isteyeceğiniz bir gün olabilir.