9 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün duygularınızı kontrol etmekte güçlük çekebilirsiniz. Olaylara karşı ani tepkiler geliştirmeniz söz konusu. Gün içinde yeni konularla ilgilenmek için fırsat yaratabilirsiniz. İlgi alanlarınız değişebilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sakin kalın.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün endişe duyduğunuz konularda daha gergin olabilirsiniz. Finansal konularda temkinli davranmalısınız. Duygusal konularda karar vermekte zorlanabilirsiniz. Gün içinde mücadele verdiğiniz işlerde yıprandığınızı hissedebilirsiniz. Size stres yaratan konular gündeminizi meşgul edebilir. Tartışma yaratan durumlardan uzak durun.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Eşinizle ilgili konularda dikkatli olmanızda fayda var. Duygusal yönden sıkışmış hissedebilirsiniz. Karşıdan gelecek tepkilere hazırlıklı olmalısınız. Bazı olaylarda ani kararlar sizi zor duruma sokabilir. Endişelerinizi arttıran durumlar ortaya çıkabilir. Sorumlu olduğunuz konuları toparlamak için fırsat yaratabilirsiniz. Kazalara karşı dikkatli olun.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Çalışma hayatında sizi zorlayan koşullarla karşılaşabilirsiniz. İşlerinizi sonuçlandırmanız için mücadele etmeniz gerekebilir. Sorumluluklarınızdaki artıştan dolayı zorlanabilirsiniz. Duygusal olarak yıpranmış hissedebilirsiniz. Farkına vardığınızı düşündüğünüz konularda acele karar vermemelisiniz. Sabırlı davranmanızda fayda var.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün keyif aldığınız işlere yönelebilirsiniz. Yeteneklerinizi kullanacağınız konularda daha başarılı olabilirsiniz. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Sevdiğiniz şeyler için harcama yapabilirsiniz. Aşkta tartışmalar olabilir. Duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri tamamlamak isteyebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Ailevi konularda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Geçmişte kalan konular tekrar gündeme gelebilir. Kendinizi duygusal bir mücadelenin içinde bulabilirsiniz. Güven arayışında olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları tamamlamak isteyebilirsiniz. Çatışma içinde olduğunuz konuları farkına varmak sizi zorlayabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün yoğun bir gündeminiz olabilir. Zihinsel olarak çok yorulabilirsiniz. İletişimden kaynaklanan stresler yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizde gelişen olaylar sizi de etkileyebilir. İkili ilişkilerinizde duygusal olarak yıprandığınızı hissedebilirsiniz. Ticari konularda daha mantıklı davranmaya özen göstermelisiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda dalgalanmalar olabilir. Kendinizi huzursuz hissedeceğiniz bir konu üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele edebilirsiniz. Gün içinde sürtüşmelerden uzak durmalısınız. Sorumlu olduğunuz işleri bitirebilirsiniz. Başkalarından gelecek yardımlar işlerinizi kolaylaştırabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün neşenizi sabit tutmakta zorlanabilirsiniz. Kişisel konular ön plana çıkabilir. Hassas olduğunuz olaylara karşı savunmacı davranabilirsiniz. Bedensel konular daha fazla gündeme gelebilir. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. İkili ilişkilerinizde konuşmalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Gün içinde işlerinizdeki eksikleri tamamlayabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı sıkışıklıklar yaşayabilirsiniz. Bazı konular sizi kabullenmeye itebilir. İstediğiniz atılımı yapmakta zorlanabilirsiniz. İhmalkarlıktan dolayı sıkıntılar olabilir. Kimi zaman göremediğiniz durumlar nedeniyle belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara yönelebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Geleceğinizle ilgili planlarda kafanız karışabilir. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. İş hayatınızdaki konulara daha gerçekçi yaklaşabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları tamamlamak için mücadele verebilirsiniz. Arkadaşlarınıza zaman ayırabileceğiniz bir gündesiniz. Duygusal konularda yıpranmalar olabilir. Sorumluluklarınız artabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün iş hayatınızdaki gelişmeler sizi yorabilir. Hedeflerinize ulaşmak için mücadele edeceğiniz bir gündesiniz. Bazı durumlar sizi zorladığını hissedebilirsiniz. Duygusal olarak yıpranacağınız olaylar olabilir. Kendinizi iki konu arasında sıkışmış hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri elden geçirmek için fırsat yaratabileceksiniz.