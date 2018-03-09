9 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Meslek hayatınız ve gündelik iş temponuzla alakalı konularda sistemli bir şekilde çalışmanız ve sorumluluklar almaya gönüllü olmanız halinde, Jüpiter gezegeninin olumlu desteğini üzerinizde hissedeceğiniz bir gün olarak geçebilir.Üst pozisyonda bulunan kişilerle güçlü ilişkiler kurabilecek ve toplum içindeki yerinizi net bir şekilde belirleyebileceksiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün bir takım kurallardan kaçmaya çalışır bir haldesiniz Partneriniz her şeyin farkında Ona bazı beyaz yalanlar söylemeniz her şeyin açığa çıkmasına sebep olacak. Bazı güncel olaylarda kendinizi disipline etmeyi öğrenmelisiniz ki iş arkadaşlarınız sizin sözünüzü dinlesin.Paranızı harcarken dikkat edin, bütçe açığı oluşabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İkizler burcu kişileri bugün aklınızda birçok fikir var. Bunları uygulamak adına hemen harekete geçeceksiniz. Kendinizi biraz daha sıkı denetime almalısınız. Ailenizi çok ihmal ediyorsunuz. Onlarla zaman geçirmek, hem size hem ailenize iyi gelecek.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Anlayışlı ve olumlu davranmaya özen gösterin. Tartışmacı ve kararsız bir tavır içinde bulunabilir, karamsar duygularınızı yansıtabilirsiniz. Parasal konulara yönelik geriliminizi sevdiğinize ve iş arkadaşlarınıza yansıtmayın. Aslında enerjik ve yapıcı bir tavır içindesiniz. Girdiğiniz bir ortamda dikkat çekebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Yazışmalar ve anlaşmalara yönelik farklı çalışmalar içine girebilirsiniz. Düşünceleriniz güçlü olduğu halde kararlarınızı belirlemek şu aralar size zor gelebilir. Sıkıntı duyduğunuz konularla ilgilenmeyecek, dikkatinizi farklı konulara yönelteceksiniz. Kafa karışıklığınızı sonlandıracak bir haber alabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Duygusal ve alıngan olacağınız bir gün. Parasal konulara yönelik bazı kaygılar duyabilirsiniz. Ancak sevdiklerinize karşı biraz daha ilgili davranmalısınız. Sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Baştan şüphe duyduğunuz bir konu ile ilgili yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Ör yargıyla yaklaşmamalısınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün alacağınız bazı haberler sizi harekete geçirecek. İsteklerinizi açıkça söylemekten kaçınmayın. Fakat sözlerinize özen gösterin. Yanlış anlamalar ve anlaşılmalar olabilir. Her şeye yetişemediğinizi düşünüp pes etmek isteyebilirsiniz. Fakat önemli olan yaptığınız işleri aynanda yürütebilmek, böyle devam etmelisiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Hesapta olmayan ayrılıklar ve karamsar duygular ortaya çıkabilir. Aynı zamanda ilginç gelişmeler ve büyük beklentiler içindesiniz. Bu durum gerilim yaratabilir ve içinde bulunduğunuz koşulları sorgulamanıza neden olabilir. Sabırlı olmalı gelişmeleri beklemelisiniz. Kuşkulu tavırlar sergileyebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Arkadaşlarınızla birlikte çok hoş organizasyonlar yapabilir, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Hızlı, hareketli ve son derece ilginç bir gün. Büyük beklentiler içinde bulunuyorsunuz. Sabah saatlerinde duyduğunuz güçlü istekler öğleden sonra azalabilir. Yerinizde durmayan yapınız sayesinde sosyal hayatınız çok aktif.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Çalışmalarınızı sürdürürken gerilim duyabilir, sabırsızlık gösterebilirsiniz. Olayların üzerine gitmeyin ve tartışmalardan uzak durun. Haberlerin doğruluğunu araştırmadan tepki göstermeyin. Kafanızı toplamak isteyebilir, yakınlarınızdan birinin davetine gidebilirsiniz. Bu size iyi gelecek.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Genel olarak son derece hareketli bir gün geçireceksiniz. Hem yakınlarınız, hem de arkadaşlarınızla aranızdaki ilişkiler sıcak ve yoğun olacak. Seyahate çıkabilir, uzaklara gitmeyi planlayabilirsiniz. Farklı ülkeler ve değişik ortamlarda kendinizi daha güçlü ve iyi hissedeceksiniz. Sezgileriniz sayesinde bir şey öğrenebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Parasal konulara yönelik yeni gelişmeler olacak. Büyük bir istekle harekete geçebilir, yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Moraliniz yüksek. İsteğiniz kuvvetli olduğu için fırsatları değerlendireceksiniz. Hayal gücünüz ne kadar geniş olsa bile, kendinizi bu hayallere kaptırmamalı ve hayal kırıklığına uğramamalısınız.