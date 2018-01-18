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ABD'de yeni bir eyalet bağımsızlık ilan etmeye hazırlanıyorlar

ABD'de yeni bir eyalet bağımsızlık ilan etmeye hazırlanıyorlar

ABD'nin California eyaletinde bir grup ayrılıkçı yeni bir eyalet kurmak için harekete geçti.

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ABD’de bir grup ‘ayrılıkçı’, “Yeni California” adıyla yeni bir eyalet kurmak için harekete geçti.

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ABD anayasasına dayanarak bağımsızlık başvurusunda bulunan girişimin kurucusu Paul Preston, “Yasal mercilerle birlikte bu sürecin nasıl işleyeceğini tartışıyoruz” dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Preston, ABD’den değil, California’dan ayrılmak istediklerini söyledi. Preston ayrılma talebini ise “California’nın (kentsel) sahil kısımlarıyla iç kesimlerinin, farklı gelir dilimlerinde olmalarına rağmen aynı kanunlarla ve vergi yasalarıyla yönetilmesinin adil olmaması” olarak nitelendirdi.

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