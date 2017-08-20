AÇIK DENİZ 3: KAFES DALIŞI
Açık Deniz 3: Kafes Dalışı
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Yapımı :2017 - Avustralya
Tür :Dram , Gerilim , Korku
Süre:80 Dak.
Yönetmen :Gerald Rascionato
Oyuncular :Joel Hogan , Josh Potthoff , Megan Peta Hill , Pete Valley , Christopher Callen
Senaryo :Gerald Rascionato
Yapımcı :Rana Joy Glickman , Gerald Rascionato
Diğer Adı :Under the Deep
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Film Özeti
Ekstrem aktivitelerin gösterildiği bir şov programına katılmak isteyen 3 arkadaş, bunun için kafes içinde köpekbalıklarıyla dolu okyanusa dalıp bu deneyimin her anını kameraya almaya karar verir. Ancak dalışa başlaaycakları sırada yükselen dalgalar, içinde bulundukları tekneyi batırınca okyanusun ortasında köpekbalıklarıyla başbaşa kalırlar. Bu ölüm kalım savaşında kurtarılmayı bekledikleri saatleri, yine ellerindeki kamera kaydedecektir.
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