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AÇIK DENİZ 3: KAFES DALIŞI

AÇIK DENİZ 3: KAFES DALIŞI

Açık Deniz 3: Kafes Dalışı

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Yapımı :2017 - Avustralya

Tür :Dram ,  Gerilim ,  Korku

Süre:80 Dak.

Yönetmen :Gerald Rascionato

Oyuncular :Joel Hogan ,  Josh Potthoff ,  Megan Peta Hill ,  Pete Valley ,  Christopher Callen

Senaryo :Gerald Rascionato

Yapımcı :Rana Joy Glickman ,  Gerald Rascionato

Diğer Adı :Under the Deep

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Film Özeti

Ekstrem aktivitelerin gösterildiği bir şov programına katılmak isteyen 3 arkadaş, bunun için kafes içinde köpekbalıklarıyla dolu okyanusa dalıp bu deneyimin her anını kameraya almaya karar verir. Ancak dalışa başlaaycakları sırada yükselen dalgalar, içinde bulundukları tekneyi batırınca okyanusun ortasında köpekbalıklarıyla başbaşa kalırlar. Bu ölüm kalım savaşında kurtarılmayı bekledikleri saatleri, yine ellerindeki kamera kaydedecektir.

 

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