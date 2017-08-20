20 AĞUSTOS GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün özel yaşamınızda bir süredir heyecanla beklediğiniz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Uzun süredir devam eden ilişkinizi resmileştirmek için önemli bir adım atabilir ve yakınlarınızın desteğini alarak hareket edebilirsiniz. Duygusal ve maddi konularda sezgilerinizin sesine kulak vererek hareket etmeniz gereken bir gündesiniz. İş hayatınızda çalışma arkadaşlarınızdan biriyle ciddi problemler yaşayabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün parlak fikirlerinizi kullanarak, özel bağlantılar gerçekleştirebilirsiniz. İş ve aile hayatınızda huzur ve refah sizinle olacak. Özel hayatınızda ise yeni gelişmeler olabilir. Yeni ve heyecan verici teklifler alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili bir sorun canınızı sıkabilir. Ciddi bir durum olmasa da kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün aşk hayatınızla ilgili gerginliklere ve ani kararlarla ayrılıklara dikkat etmenizde fayda var Ben merkezli davranışlarınızla partnerinizi üzüyor, ilişkilerinizde yıpranmalara sebep oluyorsunuz. Üzülmemek için anlayışlı ve sabırlı davranmaya özen gösterin. Parasal konularda dikkatsizlikleriniz sorun yaratabilir, dikkat etmeniz sizin için iyi olacaktır.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugünlerde bir süredir yapmayı ihmal ettiğiniz girişimleriniz gündeme gelebilir. Bu kez ertelemeyip harekete geçmeniz sonrası açısından sizin için olumlu olacaktır. Özel hayatınızda ise geçmişten gelen eski bir aşk tekrar gündeme gelebilir. Geçmişten sakınıp daha anlayışlı olmayı başarırsanız, gayet güzel bir aşk yaşayabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün gerek aşk gerekse özel hayatınızda sıkıntılar yaşayacağınız bir gün olabilir. Tartışmalardan uzak kalmaya özen gösterir ya da olaylara daha ılımlı yaklaşmayı başarırsanız sonuç lehinize olabilir. Mümkünse bulunduğunuz ortamdan kısa sürede olsa uzaklaşmanız daha iyi olacaktır. Özel yaşamınızda da eski sevgilinizden gelecek bir mesaj ya da telefon var olan ilişkinizde sorunlar yaşanmasına sebep olabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün ruhsal sıkıntılarınız artabilir. Olabildiğince bu sıkıntılardan uzaklaşmanız enejinizi arttıracak konularla ilgilenmeniz gününüzün iyi geçmesine yardımcı olacaktır. Özel hayatınızda hiç beklemediğiniz tekliflerle karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızda ise fırsatlar size geldiği anda değerlendirmeli korkularınızın başarınızın önüne geçmesine izin vermemelisiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün kimsenin kendinize olan güveniniz maksimum derecede. Bu özgüveni kimsenin bozmasına izin vermeyin. Ailevi ilişkilerinizde gerginlikler yaratmak isteyen üçüncü şahıslara karşı dikkatli davranmalı ve korumacı olmayı bilmelisiniz. Özel yaşamınızda ise partnerinizden gelecek güzel haberlerle sevinebilirsiniz. Baş ağrılarınız havanın etkisiyle artabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bir süredir duygu ve düşünceleriniz mütemadiyen geriye doğru sarıyor. Geçmişin gölgesini ruhunuzdan arındırıp sağlıklı kararlar almanın vakti geldi. Kendinize karşı adil olun ve yaptıklarınızı sorgulamaktan kendinizi sürekli suçlamaktan vazgeçin. Özel yaşamınızda ise; anlık kararlar tüm huzurunuzu kaçırabilecek etkiler doğurabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün duygusal dünyanızda yaşadığınız kırgınlıkların etkisiyle ruhsal olarak kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Duygularınızı dengelemeye çalışmalı aklınıza esen her şeyi duygusal yaşamınızda yapmamalısınız. Uzun zamandır görmediğiniz dostlarınız bugün size en iyi gelecek ilaç. Kendinizi özgür bırakın ve dostlukların tadını çıkarın.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Güne duygusal olarak zinde ve huzurlu başlayacaksınız. İş ve eğitim hayatınızı ilgilendiren konularda bu tavrınızı gün boyunca sürdürmelisiniz. Karşılaşacağınız güç oyunları sizi yıldırmamalı yaptığınız işin bilincinde olun ve taviz vermeyin. Özel yaşamınızı ilgilendiren konularda ise hissettiklerinizi öfkeye kapılmadan dile getirin emin olun her şey kendiliğinden çözüme kavuşacaktır.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Son günlerde bir düzine kurgu arasında düşünceleriniz parça parça olmuş durumda. Zihninizde oluşturduğunuz düşüncelerin bazın gerçekle alakası olmayabiliyor. Bu şekilde davranarak sevdiğiniz insanları kendinizden uzaklaştırıyorsunuz. Daha sakin olup gerçekliğe geri dönmeye çalışın. Bu konuda profesyonel destek alabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün hareketli bir güne hazır olun. Sevdiklerinizle dışarı çıkabilir, uzun zamandır yapmayı ihmal ettiğiniz aktivitelere yönelebilirsiniz. Uzun süredir yaşanan yorucu çalışmaların ve gerginliklerin ruhunuzda yarattığı fırtınaları dindirebileceğiniz güzel bir süreçtesiniz. Bol bol dinlenin dışarı çıkın keyif alacağınız aktivitelerde bulunun kendinizi eve kapatıp kalmayın.