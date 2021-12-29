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Ahıra giren çiftçi keçisinin doğurduğu insan yüzlü oğlağı görünce kan ter içinde kaldı

Ahıra giren çiftçi keçisinin doğurduğu insan yüzlü oğlağı görünce kan ter içinde kaldı

Ahıra giren çiftçi keçisinin doğurduğu insan yüzlü oğlağı görünce kan ter içinde kaldı

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Hindistan'da çiftçilik yapan Shankar Das isimli adam, ahıra girdiğinde karşılaştığı manzara nedeniyle büyük şok yaşadı. Çünkü hamile olan keçisi, insan yüzlü bir oğlak dünyaya getirmişti. Das komşularının yavruyu görmek için evlerine akın ettiğini belirtti.

Hindistan'da geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen çift başlı buzağının ardından bu sefer de "insan yüzlü oğlak" şaşkınlığı yaşanıyor. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Dholai Vidhan Sabha bölgesindeki Gangapur köyündeki çiftçilik yapan Shankar Das isimli adam, ahıra girdiğinde gördüklerine inanamadı. 

İNSAN YÜZLÜ OĞLAK DOĞURDU

Çünkü çiftçi Das'ın hamile olan keçisi, insan yüzlü bir oğlak dünyaya getirmişti. Karşılaştığı manzara nedeniyle büyük şaşkınlık yaşayan Das, kan ter içerisinde kaldıktan sonra hemen diğer çiftlere  haber verdiğini söyledi. 

KOMŞULARI EVE AKIN ETTİ 

Das, doğumun ardından çok sayıda komşusunun oğlağı görmek için evine akın ettiğini belirtti. Çiftçi Das, minik oğlağı görenlerin büyük şok yaşadığını ve herkesin kendisine bu durumun nasıl gerçekleştiği yönünde sorular sorduğunu ifade etti. 

DOĞUMDAN SONRA ÖLDÜ

Keçinin ikinci kez doğum yaptığı ve bu doğum sonucunda insan yüzlü oğlağın dünyaya geldiği belirtildi. Çiftçi Shankar Das, yavrunun henüz gelişmeden doğması nedeniyle fazla yaşamadığını anlattı. 

İşte insan yüzlü oğlağın fotoğrafları:

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Haberler.com /  Barış Yahya Çinçin

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