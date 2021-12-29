Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yapıp, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu

ABD'nin Louisiana eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 31 yaşındaki Rutledge Deas isimli şahsın "Engelliyim" yalanını söyleyerek evine çağırdığı hemşirelere bezini değiştirttiği öne sürüldü. Polis ekipleri, şikayet üzerine Deas'i gözaltına aldı. Sahtekarlık ve dolandırıcılık suçundan hakim karşısına çıkarılan Deas, tutuklandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinde duyanları büyük şaşkınlığa uğratan bir olay yaşandı. İddialara göre 31 yaşındaki Rutledge Deas isimli şahıs, engelli taklidi yaparak sosyal medyadan sağlık çalışanlarıyla iletişim kurdu.

BEZİNİ DEĞİŞTİRMEYE DAVET ETTİ

Deas daha sonra sağlık çalışanlarına bezini değiştiremediğini söyleyip, evine davet etti. Bazı sağlık çalışanları, gencin durumuna acıyarak evine gitti ve bezini değiştirdi. Ancak şok eden gerçek, şikayet üzerine ortaya çıktı. Buna göre Deas aslında engelli değildi ve kadın sağlık çalışanlarının bezini değiştirmesi sonucunda kendini tatmin ediyordu.

ÇOK SAYIDA MESAJ BULUNDU

Polis ekipleri hakkında çalışma başlattığı Deas'ı kısa süre içerisinde yakaladı. Adamın bilgisayarında yapılan incelemelerde, bakıcılar ve hemşirelere atılmış çok sayıda mesaj bulundu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sahtekarlık ve dolandırıcılık suçundan hakim karşısına çıkarılan Rutledge Deas, geçtiğimiz Perşembe günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Jefferson Parish Islah Merkezi'ne gönderildi.

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin