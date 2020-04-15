AirBnb 1 milyar dolar borçlandı

Dünyanın en yaygın kullanılan ev kiralama uygulamalarından olan AirBnb turizm sektörünün içinde bulunduğu zor durumdan dolayı 1 milyar dolar borçlandı.

Turizm sektörünün c salgınının etkilerini hafifletmek için 1 milyar dolar borçlandı.

AirBnb'nin CEO'su Brian Chesky, “Bize güvenip borç verenlere teşekkür ediyorum. Turizm sektörü bir pandemi fırtınası ile mücadele ediyor” diye konuştu.

Yüzde 10'un üzerinde faizle borçlanan şirketin bu yıl halka arz olması bekleniyordu fakat corona virüsü sebebiyle bunun ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor.