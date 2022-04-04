Almanya’da 60 yaşındaki kişi 90 kez Covid-19 aşısı yaptırdı

Almanya’nın Saksonya eyaletinde bulunan Magdeburg kentinde 60 yaşındaki bir kişinin, polis tarafından yakalanana dek Covid-19 aşısı olmak istemeyenlere aşıkartı satabilmek için 90 kez Covid-19 aşısı yaptırdığı iddia edildi.

Eilenburg kasabasındaki bir aşı merkezine 2 gün art arda aşı yaptırmaya gelen şahıs polis tarafından yakalandı. Şüphelide bulunan boş aşı kartlarına el konurken, hakkında cezai işlem başlatıldı. Farklı markalara ait yaklaşık 90 aşı olan kişinin sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Alman polisi son zamanlarda, aşı pasaportlarında sahtecilik ile ilgili çok sayıda operasyon düzenliyor.

BİR GÜNDE 10 AŞI YAPTIRDI

Yeni Zelanda'da ismi açıklanmayan bir erkeğin, geçtiğimiz Aralık ayında para karşılığında başkaları adına corona virüs aşısı yaptırdığı ortaya çıktı. Yetkililer, bir günde 10 doz corona virüs aşısı yaptıran adamın davranışını "aptalca ve tehlikeli" olarak nitelendirdi. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı olayın nerede geçtiğini açıklamadı. Ancak, adama mümkün olan en kısa sürede doktora gitmesinin tavsiye edildiği belirtildi.

İLK AŞIMDAN BERİ ÜŞÜMEDİM'

Ocak ayında Hindistan'ın Bihar eyaletinde 84 yaşındaki Brahmadeo Mandal, 11 defa koronavirüs aşısı yaptırdı 12'nci girişiminde yakalandı. Emekli postacı Mandal, aşı yaptırabilmek için sahte kimlikler ve farklı telefon numaraları kullandı. En az 11 kez Covid-19 aşısı yaptırdığını iddia eden Mandal, 12'nci dozu alamadan birinci basamak sağlık merkezinde yakalandı. Mandal, aşının sağlığını iyileştirdiğini iddia ederek, başkalarını da aşı yaptırmaya çağırdı. 11 ay önce ilk iğnesini yaptırdığını söyleyen Mandal, "İlk aşımı yaptığımdan beri hiç üşümedim" dedi.

AŞI KARŞITLARININ YERİNE SEKİZ KEZ AŞI OLDU

Geçtiğimiz Aralık ayında Belçika'da bir kişinin, Covid-19 aşısı olmak istemeyenlerin yerine para karşılığında 8 kez aşı yaptırdığı belirlendi. Belçika basınındaki haberlere göre, 33 yaşındaki adam, Namur kentinde 9'uncu kez aşı olmak isterken görevlilerce fark edildi. Adı açıklanmayan kişinin, restoran gibi işletmelere girişte sorulan Covid-19 belgesini elde etmek isteyen aşı karşıtlarından 100 ila 150 avro aldığı ve onların yerine aşı olduğu bildirildi.

Para aldığı kişilerin kimlik kartıyla aşı merkezlerine giden kişinin Charleroi kentinde kısa aralıklarla iki kez aşı olunca fark edildiği belirtildi. Bunun ardından kısa süre sonra başka bir aşı merkezine giden kişinin sivil polislerce yakalandığı açıklandı. Namur savcılığı, yakalanan kişiye kendilerinin yerine aşı olması için para ödeyenlerin kimliklerini tespit etti. Bu kişilerin 5 yıla kadar hapis ve 800 bin avroya kadar para cezası istemiyle yargılanabileceği bildirildi. Sekiz kez aşı olan kişinin sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Milliyet