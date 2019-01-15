ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Altın fiyatları büyük bir merakla takip edilirken dün dövizin etkisiyle altında hızlı bir yükselme meydana geldi. Altın fiyatları dün sabah saatlerinden itibaren yükselirken bugün güne önceki güne oranla düşüşle başladı. Gram altın 226 TL bandında seyrediyor...

Altın fiyatları gündemdeki tüm gelişmelerden ciddi şekilde etkilenirken dün ABD ile olan gerilim altın fiyatlarında yükselişe yol açtı ancak ilerleyen saatlerde altın tekrar düşüşe geçti. İşte 15 Ocak tarihli güncel altın fiyatlarında son durum…

15 OCAK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış 226,71 TL Satış 226,78 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış 365,02 TL Satış 373,32 TL

YARIM ALTIN

Alış 727,76 TL Satış 746,65 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.512,00 TL Satış 1.535,00 TL