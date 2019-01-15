15 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İş hayatınızla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kişisel hassasiyet içinde olduğunuz durumlara dikkatli olmanız gerekebilir. İlişkilerinizde ani kopmalar yaşanabilir. Hedeflerinize ulaşmak için yön belirlediğiniz bir gündesiniz. Zaman zaman engellendiğinizi düşünebilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemelisiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Bu konuda engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Maddi konularda istikrar arayışında olabilirsiniz. İlişkilerde ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. Bedeninize ait konulara dikkat etmenizde fayda var.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bilemediğiniz olaylardan dolayı kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz. Hayatınızda gizde kalmış konular gündeminize gelebilir. Uğraştığınız konularla ilgili istikrar arayışına girebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Akışta kalmaya çalışın.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Sosyal konularda engellendiğinizi düşünebilirsiniz. Güven ve istikrar arayışına gireceğiniz zamanlar olabilir. İlişkilerinizde tepkilerinizi fevri vermemeye özen göstermelisiniz. Çalışma hayatınızda alacağınız destekler, gün içinde sizi rahatlatacaktır.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Kendi iç sesinizi dinlemeniz gereken olaylar gündeminize gelebilir. Ailevi konuların sizi engellediğini hissedebilirsiniz. Ev hayatınızdaki olaylarda kopmalar yaşanabilir. Kişisel hassasiyetiniz olan durumlarda istikrar isteyebilirsiniz. Geçmişe ait konularla ilgilenmeniz gerekebilir. İlişkilerde güven ve istikrar arayışında olabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Yeni ufuklara açılmak istediğiniz zamanlar var. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Keşfetme ve özgürleşmek için yeni yolculuklara çıkmak için plan yapmaya başlayabilirsiniz. Gün içinde güven arayışı içinde olacağınız durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Para konusunda istikrarlı girişimlerde bulunabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Çalışma hayatınızdaki koşullarda istikrar arayışı içinde olabilirsiniz. Sizi yoran ve yıpratan konulara karşı öfkenizi kontrol etmeniz gereken zamanlar olabilir. Sağlığınıza özen göstermelisiniz. Gün içinde hizmet aldığınız kişilerle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Uğraştığınız konularda engellendiğinizi düşünebilirsiniz. Gün içinde akışta kalın.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Para konularıyla ilgili istikrarlı olmak isteyebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konularda kopmalar yaşayabilirsiniz. Öfkenizi kontrol etmeye çalışmalısınız. Engellediğinizi düşündüğünüz olayları başka bir zamana bırakmanız sizin için daha iyi olabilir. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olun.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Korku ve endişe duyduğunuz konulara karşı öfke duyabilirsiniz. Ortaklı para durumlarında istikrar arayışı içinde olabilirsiniz. Kriz yaratan durumlarda kopmalar yaşanabilir. Finansal konularınızla ilgili güvenli yatırımlar yapmak isteyebilirsiniz. Yenilenmeye gidebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün kendinizi ifade etmek istediğiniz konularda engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Daha rahat risk alacağınız zamanlar içindesiniz. Keyif aldığınız konularda harcama yapabilirsiniz. İlişkilerinizde kopmalar yaşanabilir. Bu nedenle güven arayışı içinde olabilirsiniz. Zevk aldığınız konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Maddi kaynaklar ve evinizle ilgili güven arayışı içinde olabileceğiniz durumlar var. Yeni başlangıçlar yapmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Bu konuda yeteneklerinizi kullanmanız işleri yoluna koyacaktır. Harcamalarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki olaylara karşı sakinliğinizi korumaya çalışın.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Yakın çevrenizle ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Yazışma ve konuşmanın yoğun olduğu bir gündesiniz. İletişim problemlerinden kaynaklı ani öfke patlamalarına karşı dikkatli olmalısınız. Gün içinde ticari konularda engellendiğinizi düşünebilirsiniz. Yeni sözleşmelere özen göstermeniz gereken zamanlar var.