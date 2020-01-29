ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!
Altın...
A+A-
29 Ocak 2020 altın fiyatları araştırılıyor. Altın fiyatları anlık olarak takip edilen konular arasında yer alıyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,42 azalışla 301,40 liradan tamamladı. 29 Ocak'ta gram altın 298 liradan alınıyor, 299 liradan satılıyor.
28 OCAK ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 298 liradan alınıyor, 299 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 478 liradan alınıyor, 490 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın 1913 liradan alınıyor, 1955 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 956 liradan alınıyor, 980 liradan satılıyor.
Etiketler : 29 Ocak 2020, altın fiyatları
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.