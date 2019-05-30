ALTIN FİYATLARI YÖNÜNÜ AŞAĞI ÇEVİRDİ!

Altın fiyatları düşüşe geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,93 artışla 249,2 liradan tamamladı. Gram altın bugüne ise 247,4 lira seviyesinde başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 30 Mayıs güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları bugüne düşüşle başlayarak 247,4 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 406 lira, Cumhuriyet altını 1.662 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 249,2 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 30 Mayıs altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 247,4 lira

Çeyrek altın: 408 lira

Cumhuriyet altını: 1.665 lira